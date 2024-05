Dlaczego piwonie nie kwitną? Przyczyna może być banalna. Zastosuj radę ogrodnika, a piwonia będzie kwitła jak szalona, nie zliczysz pąków

Piwonie zazwyczaj nie kwitną w pierwszym roku (choć nie jest to regułą), po posadzeniu, zdarza się, że podobnie zachowują się także i w drugim roku. Jednak jeśli nie zakwitną także w trzecim, trzeba zastanowić się, czy nie popełniliśmy błędu związanego z wyborem stanowiska oraz samym sadzeniu rośliny.

Dlaczego piwonie nie kwitną? Przyczyna może być banalna. Zastosuj radę ogrodnika, a piwonia będzie kwitła jak szalona

Piwonia jest rośliną, która lubi ciepło i słońce. Jeśli posadzimy ja na zacienionym stanowisku, efektem może być brak kwitnienia. Jednym z najczęstszych błędów jest jednak sposób sadzenia tej rośliny. Jeśli piwonia nie kwitnie mimo słonecznego stanowiska i wspomagania jej różnego rodzaju odżywkami, przyczyną może być zbyt głębokie umieszczenie jej w ziemi. Piwonie powinno się sadzić płytko. Ponadto krzewy mają tendencje do rozrastania się, więc nie mogą być posadzone zbyt blisko siebie. Roślina musi mieć przestrzeń. Piwonia dobrze rośnie i wydaje mnóstwo kwiatów, jeśli jest posadzona w lekko kwaśnej i zwartej glebie. Jesienią dobrze jest zasilić rośliny obornikiem. Z kolei koniec lata, to dobry czas na przesadzenie piwonii, które nie kwitną. Przesadzamy je oraz sadzimy w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Jeśli zrobimy to później, musimy liczyć się z tym, że późniejsze może być także kwitnienie w przyszłym roku. Ważne jednak by umieścić bulwy w ziemi na długo przed przymrozkami. Rośliny muszą się dobrze ukorzenić, żeby wzmocnić się, zanim chwyci mróz. Według bardziej przesądnych ogrodników piwonie muszą być posadzone 1 września, dzięki temu będą obficie kwitły. Gdy data nie zostanie zachowana, istnieje ryzyko, że na kwiaty trzeba będzie czekać kilka lat. Tyle, jeśli chodzi o przesądy. Nie wolno jednak zapominać o tym, że w gorące dni, peonie sadzimy wieczorem.

ZOBACZ TEŻ: Jak zrobić ogórki małosolne? Najlepszy sposób z przepiśnika babci Anieli

Quiz o najpiękniejszych piosenkach o mamie. Trudny test nie tylko na Dzień Matki Pytanie 1 z 10 Na początek klasyk z przedszkola. Kto znalazł w lesie kota w piosence „A ja wolę moją mamę” Majki Jeżowskiej? Ala Dorota Mama Dalej