Do szklanego pojemnika wsypuję 150 g tych ziarenek. Już po godzinie w całej łazience unosi się przepiękny i relaksujący zapach. Przepis w 2 krokach na zapach do łazienki

Karolina Piątkowska
2025-11-16 14:45

Łazienka to miejsce, w którym chcemy, aby ładnie pachniało. Duża wilgoć, pranie, a także bliskość toalety sprawia, że czasem potrzebny jest zewnętrzny aromat. Przygotowaliśmy dla Ciebie przepis na domowy zapach do łazienki. Jest naturalny i sprawia, że kąpiel zamieni się w wyjątkową podróż przez zmysły.

Zapach do łazienki

Autor: Shutterstock
  • Piękny zapach w łazience to nie tylko przyjemność, ale też element wpływający na nasze samopoczucie.
  • Zamiast chemicznych odświeżaczy, postaw na domowe rozwiązania z wykorzystaniem aromaterapii.
  • Odkryj prosty trik z ryżem i olejkami eterycznymi, który odmieni Twoją łazienkę.
  • Dowiedz się, jakie olejki najlepiej sprawdzą się w Twojej łazience i dlaczego warto je stosować.

Piękny zapach w łazience to wbrew pozorom ważna sprawa. Przede wszystkim zanim zaczniemy temat aromaterapii i domowych odświeżaczy powietrza, trzeba podkreślić, że łazienkę należy regularnie wietrzyć. Gromadząca się w niej w wilgoć osiada na ręcznikach, dywanikach, a nawet na ścianach. Może ona powodować nieprzyjemny zapach stęchlizny, a także pleśń i grzyby. Bardzo ważne jest również regularne czyszczenie i odkamienianie pralki oraz toalety. Zbierające się tam osady i kamień z wody także mogą powodować nieprzyjemne aromaty.

Aromaterapia w łazience. Wsyp 150 g tych ziaren i ciesz się pięknym zapachem

Delikatny i kojący zapach w łazience świetnie wpływa na nasze zmysły. Eksperci od aromaterapii wskazują, że olejki eteryczne stosowane w łazience są szczególnie ważne. Często to właśnie łazienkowe rytuały są naszą chwilą dla siebie. W zabieganym świecie wieczorna pielęgnacją oraz kąpiel nabierają znaczenia i stają się naszym rytuałem piękna oraz relaksu. Delikatny, przyjemny zapach pomoże lepiej rozkoszować się tą chwilą. Odpowiednio wybranej olejki ukoją nerwy i wprowadzą relaksacyjną atmosferę.

Przygotowanie domowego zapachu do łazienki jest bardzo proste. Ten przepis sprawi, że nie kupisz już więcej sztucznych, chemicznych odświeżaczy. Przygotuj szklany lub metalowy pojemnik w otwartym wieczkiem. Nasyp to niego około 150 g nieugotowanego ryżu i dodaj około 15 kropel ulubionego olejku eterycznego. Nieugotowany ryż świetnie wchłania płyny oraz zapachy. Pojemnik z ryżem postaw na półce w łazience. Staraj się nie stawiać go za blisko prysznica, aby nie zalała go woda z kąpieli.

Jakie olejku eteryczne najlepiej sprawdzą się do domowych zapachów?

  • Olejek lawendowy - ma przyjemny, kwiatowy zapach. Świetnie koi nerwy i działa uspokajająco. Oczyszcza górne drogi oddechowe i pomaga przy infekcjach.
  • Olejek różany - pachnie niczym kwiecisty ogród i zamienia Twoją łazienkę w prawdziwe SPA. Poprawia nastrój i łagodzi napięcia. Znany jest ze swojego pozytywnego wpływu na samopoczucie.
  • Olejek ze słodkiej pomarańczy - wprowadzi do Twojej łazienki atmosferę świąt. Pozytywnie wpływa na nastrój i pomaga w napięciowych bólach. Świetny po intensywnym dniu.
  • Olejek eukaliptusowy - ma dość intensywny zapach, który świetnie oczyszcza górne drogi oddechowe. Polecany na przeziębienia oraz inhalacje. W aromaterapii wspomaga koncentracje i poprawia odpoczynek.
