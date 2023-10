Dodaj 4 łyżki do wody, porządnie zmieszaj i umyj muszlę klozetową. W ten sposób pozbędziesz się brzydkiego zapachu i żółtych plam. Łebski patent na czyszczenie toalety

Czym wyczyścić toaletę? Wymieszaj to z wodą, a brzydki zapach zniknie

Z biegiem czasu na toalecie pojawiają się żółte plamy i zacieki z wody oraz kamienia. Bywa również, że ze środka muszli klozetowej zaczyna wydobywać się nieprzyjemny zapach. A toaleta to miejsce, o które powinniśmy szczególnie dbać. Zbiera się tam wiele bakterii i drobnoustrojów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia domowników. Na szczęście istnieje wiele domowych sposobów, które pomogą Ci utrzymać muszlę klozetową w czystości. Oprócz sklepowe chemii możesz sięgnąć po naturalne preparaty, które bywają równie skutecznie. W przypadku brzydkich zapachów z muszli klozetowej rewelacyjnie poradzi sobie soda oczyszczona. Wystarczy, że przygotujesz gęsta mieszankę sody oczyszczoną z wodą (4 łyżki stołowe sody na 2 łyżki stołowe wody) i nałożysz na osad w muszli klozetowej. Pod upływie 30 minut spłucz wszystko wodą. Innym sposobem, jaki możesz wykorzystać jest kapsułka do zmywarki. Ten trik najlepiej sprawdzi się w nocy bowiem należy kapsułkę wrzucić do muszli i pozostawić na 10 godzin. Rani porządnie wyszoruj sedes i wlej do niego gorącą wodę.

Jak wyczyścić żółte plamy z muszli klozetowej? Użyj pianki do golenia

Innym sposobem na wyczyszczenie toalety z żółtych plam z kamienia jest pianka do golenia. Ten męski kosmetyk rewelacyjnie poradzi sobie z zabrudzeniami oraz idealnie nabłyszczy ceramiczne powierzchnie. Nałóż ją na plamy i pozostaw na kilka minut. Następnie wyszoruj muszlę klozetową. Zobaczysz, żółte zacieki i osad z kamienia przestaną być problemem.