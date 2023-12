Dodaję 1 szklankę do zimnej wody i myję lodówkę w środku. Jest higienicznie czysta i pachnie świeżością. Ekologiczny sposób na mycie lodówki

Wylewam odrobinę na ściereczkę i przecieram monsterę. To moje sposoby na naturalny domowy nabłyszczacz do kwiatów

Jak myć lodówkę krok po kroku?

Podczas porządków, nie zapominaj o umyciu lodówki w środku. Jak myć lodówkę? Z pewnością nie powinno się robić tego rzadziej niż raz w miesiącu. W końcu to miejsce, w którym przechowywana jest żywność. W pierwszej kolejności należy wyjąć z niej produkty spożywcze i odłączyć chłodziarkę od prądu. Następnie wyciągnij z wnętrza urządzenia wszystkie półki i szuflady. Mniejsze elementy, plastikowe szuflady i uchwyty na drzwi, a nawet szklane półki możesz wstawić do zmywarki i wybrać standardowy program. Możesz to również zrobić ręcznie, używając płynu do mycia naczyń lub ekologicznego płynu do mycia lodówki. Podpowiadamy, jak go przygotować.

Ten domowy płyn do mycia lodówki jest naprawdę skuteczny i bezpieczny do stosowania w miejscach, gdzie potem przechowujemy żywność. Wystarczy, że dodasz jedną szklankę octu do 2 litrów wody. Zamocz w tym płynie ściereczkę lub gąbkę i umyj wnętrze lodówki. Ocet nie tylko świetnie usuwa zaschnięte jedzenie czy plamy po sokach, ale także dezynfekuje powierzchnie, dzięki czemu będziesz mieć gwarancję higienicznej czystości.