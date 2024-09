Dodaję 100 ml do wody i myję panele winylowe. Są czyste na błysk bez smug i zacieków. Mycie paneli winylowych

Zamiast do kosza, wrzucam do storczyka. Kwitnie jak szalony, aż łodygi się uginają. Domowa odżywka do storczyka

Panele winylowe w ostatnich latach zyskały spore grono fanów. Z pewnością ich zaletą jest wytrzymałość na uszkodzenia, odporność na wodę, ale też wygląd - doskonale imitują prawdziwe drewniane deski. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czym myć panele winylowe, aby były bez smug i lśniły przez wiele dni. Tu z pewnością należy odpuścić mopa parowego, gdyż może on uszkodzić naszą podłogę. Z kolei wiele płynów do podłóg pozostawia nieestetyczne smugi na panelach i sprawia, że z czasem matowieją. Zdecydowanie lepiej i bezpieczniej jest wykorzystać do tego płyn myjący, który zapewni naszej podłodze czystość i nada jej blasku na wiele dni. Jak go przygotować? To proste - wlej do miski z letnią wodą około 100 ml octu jabłkowego. W tym roztworze zamocz ściereczkę od mopa, dokładnie odciśnij z niej wodę i umyj panele. Po chwili będą perfekcyjnie czyste. Ocet nie tylko z łatwością usuwa zabrudzenia, nawet te tłuste, ale także dezynfekuje powierzchnie sprawiając, że nasza podłoga będzie higienicznie czysta i lśniąca.

Jak myć panele winylowe? Ważne zasady

Jak już wspomniałam wcześniej, producenci paneli winylowych odradzają stosowanie mopów parowych. Myjki generują parę wodną o wysokiej temperaturze, co może zdestabilizować strukturę podłóg i w konsekwencji doprowadzić do ich deformacji. Warto także pamiętać o systematycznym odkurzaniu paneli winylowych. Dzięki temu pozbędziesz się brudu, kurzu, okruchów, sierści, ale przede wszystkim piasku, którego drobinki mogą uszkodzić powierzchnię podłogi, często tworząc niemożliwe do usunięcia rysy. Dopiero po dokładnym odkurzeniu paneli możemy przystąpić do ich mycia na mokro.