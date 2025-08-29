Dodaję 70 g i czyszczę blachę piekarnika. Spalenizna i tłuszcz szybko znikają. Bezpieczny i skuteczny sposób na czyszczenie blachy piekarnika

Żrące, chemiczne środki do czyszczenia piekarnika i przypalanych blach nie są najlepszym wyborem do sprzątania. Agresywne substancje i zapachy, które ulatniają się podczas sprzątania, mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Stary i przypalony tłuszcz na blaszce piekarnika potrafi zepsuć nie tylko atmosferę w domu (swąd spalenizny nie należy do najprzyjemniejszych, a nie rzadko zdarza się także zadymienie), ale także smak przygotowywanej potrawy, dlatego warto zadbać o to, by blacha była zawsze czysta. Jednak, zamiast sięgać po agresywne środki chemiczne, lepiej użyć pasty sodowej, która nie tylko skutecznie usunie spaleniznę, ale także nie będzie miała negatywnego wpływu na nasze zdrowie.

Jak szybko i skutecznie wyczyścić przypaloną blachę piekarnika? Użyj pasty sodowej

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na wyczyszczenie przypalonej blachy jest użycie pasty sodowej. Żeby ją przygotować, wystarczy zmieszać 70 g sody oczyszczonej z łyżeczką szarego mydła (w płynie) i odrobiną wody. Gotową pastę nakładamy gąbką na blachę. Czekam 5 - 10 minut. Jeśli blaszka jest mocno zabrudzona, trzeba będzie wyszorować ją druciakiem. Grube warstwy brudu można zedrzeć specjalnym skrobakiem lub łyżką. Zazwyczaj jednak wystarcza zielona część zwykłej gąbki do zmywania naczyń. W przypadku starych zabrudzeń, warto wcześniej zalać blachę gorącą wodą, odlać płyn po 3 minutach i dopiero nałożyć pastę sodową na jej powierzchnię. Żeby usunąć pozostałości tłuszczu i białe smugi po sodzie, warto przetrzeć powierzchnie wodą z octem.

Dlaczego soda oczyszczona jest najlepsza do czyszczenia przypalonej blachy piekarnika?

Soda oczyszczona świetnie radzi sobie z zabrudzeniami spalenizną. W dodatku to składnik wielu ciast. W odpowiednich ilościach nie szkodzi naszemu zdrowiu. W przeciwieństwie do agresywnych środków czystości. Podczas sprzątania wdychamy substancje chemiczne, a żrące środki używane do usuwania spalenizny często zostają jeszcze przez jakiś czas na blaszce lub w piekarniku i przedostają się do ciasta, lub innych potraw przygotowywanych w wysokiej temperaturze.

ZOBACZ TEŻ: Olej rydzowy zdrowszy niż oliwa. Polskie złoto, którego nie doceniamy