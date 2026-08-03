Dodatkowe wolne już w ciągu dwóch tygodni! Te osoby będą miały dzień wolny od pracy

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-03 5:08

Polacy mogą oczekiwać dodatkowego długiego weekendu w 2026 roku. Jest to możliwe dzięki specyficznemu układowi kalendarza oraz regulacjom zawartym w Kodeksie pracy. Rząd ogłosił już, że 14 sierpnia, czyli piątek, będzie dniem wolnym dla pracowników administracji państwowej, gdyż święto przypadające następnego dnia wypada w sobotę. Również wielu zatrudnionych w firmach prywatnych może liczyć na ten dodatkowy dzień wolny. Uczniowie jednak nie mają powodów do zadowolenia – ich wakacje zakończą się wcześniej niż ten weekend.

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  • Święto 15 sierpnia w 2026 r. wypada w sobotę.
  • Rząd ogłosił już 14 sierpnia dniem wolnym dla administracji.
  • Czy prywatne firmy też dadzą wolne i kto zdecyduje o jego terminie?

Dodatkowy dzień wolny w sierpniu 2026

W 2026 roku Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, obchodzone 15 sierpnia, wypadają w sobotę. A to oznacza jedno – pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny. Rząd zdecydował, że dla administracji państwowej takim dniem będzie piątek 14 sierpnia. Dzięki temu powstanie trzydniowy weekend.

Choć decyzja formalnie dotyczy urzędników i pracowników służby cywilnej, wiele firm prywatnych zwykle stosuje podobne rozwiązania. To oznacza, że tysiące Polaków mogą szykować się na sierpniowy odpoczynek, wyjazdy i rodzinne grille.

Pracownik nie wybiera sam terminu wolnego

Wokół dodatkowego dnia wolnego co roku pojawiają się wątpliwości. Wielu pracowników uważa, że sami mogą zdecydować, kiedy odbiorą wolne za święto przypadające w sobotę. Tymczasem przepisy są jasne – termin ustala pracodawca.

Zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu pracy święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy. Pracodawca musi więc wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Najczęściej firmy wybierają właśnie piątek poprzedzający sobotnie święto, bo pozwala to stworzyć długi weekend.

Polacy uwielbiają długie weekendy

Długie weekendy od lat są w Polsce prawdziwym fenomenem. Coraz więcej osób planuje wtedy krótkie wyjazdy, wypoczynek poza miastem albo rodzinne spotkania. Eksperci rynku pracy podkreślają, że pracodawcy coraz częściej dostrzegają korzyści z dodatkowego odpoczynku pracowników.

W 2026 roku okazji do przedłużonego relaksu będzie kilka, choć kalendarz nie rozpieszcza tak bardzo jak w poprzednich latach. Sierpniowy weekend może jednak okazać się jednym z najchętniej wykorzystywanych terminów urlopowych.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku – pełna lista

Rok 2026 przyniesie pracownikom łącznie 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Warto jednak pamiętać, że cztery z nich przypadają w niedzielę, co nie wpływa na wymiar czasu pracy. Dwa święta wypadają w sobotę, co zgodnie z przepisami, gwarantuje dodatkowe dni wolne do odbioru. Pełny kalendarz świąt na drugą połową 2026 roku prezentuje się następująco:

  • 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego
  • 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości
  • 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia

Kalendarz długich weekendów w 2026 roku

Listopad daje szansę na bardzo długi urlop – Święto Niepodległości wypada w środę, co pozwala, przy wykorzystaniu czterech dni urlopu, na dziewięciodniowy wypoczynek. Rok zakończą Święta Bożego Narodzenia – pierwszy dzień świąt w piątek tworzy trzydniowy weekend, a za święto wypadające w sobotę 26 grudnia pracownikom również będzie przysługiwał dodatkowy dzień wolny do odebrania.

Komu przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę?

Zasada przyznawania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy i dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to praca na pełen etat, czy w niepełnym wymiarze godzin, ani w jakim systemie czasu pracy dana osoba jest zatrudniona.

Prawa do dodatkowego dnia wolnego nie mają natomiast osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Przepisy Kodeksu pracy nie mają do nich zastosowania, dlatego ich czas pracy regulują zapisy zawarte w umowie, a nie ogólne normy dotyczące świąt ustawowych.

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