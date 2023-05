Dom pachnący latem. Jakie perfumy do wnętrz wybrać, by otulić się miłością i przyciągnąć szczęście. Ten zapach rozpyli dobra aurę i będzie sprzyjał domownikom

To jedna z najpiękniejszych i najciekawszych greckich wsyp. Będzie hitem na wakacje 2023

Zapachy w domu to moc pozytywnych właściwości. Nie tylko poprawiają humor i wprawiają w dobry nastrój ale także mogą odstraszać owady i dodawać energii. Pięknie pachnące wnętrze zachęcają nas do częstego przebywania w nich i sprawiają, że lepiej odpoczywamy. Idealny zapach do domu na lato współgra z porą roku i naturą. Jednym z najczęściej polecanych zapachów jest lawenda. Uznawana się ona za cenny olejek eteryczny, który koi nerwy. Lawenda doskonale odświeża wnętrza, a przy tym nie jest ciężka i nie powoduje bólów głowy.

Zbawienne właściwości lawendy w aromaterapii

Lawenda jest jednym z najczęściej wybieranych zapachów do wnętrz. Doskonale koi nerwy i otula swoim aromatem. Sprawdzi się w pomieszczeniach, którym chcesz dodać lekkości i świeżości. Lawenda działa pobudzająco ale nie przytłumiająco. To jednak nie wszystko, lawenda działa nie tylko na nasze zmysł, ale również na organizm. Ma właściwości wspomagające układ odpornościowy oraz odstrasza owady. Idealnie sprawdzi się jako letnie zapach do domu. Komary i mieszki będą omijały Twoje mieszkanie.

