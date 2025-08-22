Domowa przestrzeń do nauki - IKEA inspiruje do tworzenia wielozadaniowych wnętrz

Biurka dopasowane do nauki i pasji

Początek roku szkolnego czy akademickiego to moment, gdy domowe wnętrza muszą sprostać nowym wyzwaniom – od codziennych obowiązków i twórczych projektów, po relaks i pasje. Dobrze zaplanowana przestrzeń pomaga łączyć te aktywności w spójny i wygodny sposób, bez względu na metraż. W tym czasie szczególnego znaczenia nabierają rozwiązania, które wspierają naukę w domu - od odpowiedniego oświetlenia, przez miejsca do przechowywania, po meble dopasowane do potrzeb użytkowników. Jednym z nich może być regulowane biurko IDÅSEN, które pozwala łatwo zmieniać wysokość blatu, co sprzyja wygodnej pracy w pozycji siedzącej lub stojącej.

Klasyczną i stylową jednocześnie propozycją jest RIDSPÖ, które łączy eleganckie linie z praktycznymi detalami. Szuflada z przeszkleniem może służyć do robienia notatek markerem tablicowym, kalkowania lub eksponowania drobnych przedmiotów. Z kolei w tej drugiej można przechowywać ważne dokumenty i jednocześnie utrzymywać porządek. Zagięta osłona nadaje poczucie prywatności i estetycznie wykańcza tył mebla, a schowek na przewody i haczyk na torbę lub słuchawki zwiększają komfort codziennego użytkowania.

Dla miłośników gier komputerowych oraz tych, którzy chcą mieć monitor na podwyższeniu i jednocześnie przestrzeń do np. notatek pod ręką, idealne będzie biurko UTVISNING z regulacją wysokości, półką na dwa ekrany i miejscem do przechowywania akcesoriów.

Kącik dla najmłodszych odkrywców

Pierwsze biurko to ważny krok w budowaniu dobrych nawyków. PIPLÄRKA z przechylnym blatem pozwala wygodnie rysować, malować czy odrabiać lekcje, a dodatkowa półka zapewnia miejsce na zeszyty i przybory. To rozwiązanie, które rośnie razem z dzieckiem - kąt nachylenia powierzchni roboczej można regulować, a solidne wykonanie gwarantuje trwałość na lata.

Porządek – pierwszy krok do efektywnej nauki

Dobrze zaplanowane miejsce do nauki potrafi wiele ułatwić, pomóc w skupieniu i organizacji. W przypadku starszych uczniów świetnie sprawdzi się modułowa seria SKÅDIS, która dzięki tablicy perforowanej, półkom, pojemnikom i haczykom pozwala zachować porządek. Wszechstronna konstrukcja pozwala tworzyć i zmieniać kombinacje wraz z rozwojem zainteresowań, dzięki czemu system może pełnić rolę zarówno centrum nauki, jak i miejsca do realizacji kreatywnych projektów.

Mobilnym wsparciem może być także wózek ÖVNING - wielofunkcyjne i przenośne rozwiązanie, które pomieści ołówki, książki czy inne akcesoria potrzebne do nauki, ale i zabawy. Łatwo go przemieścić między biurkiem, stołem w kuchni czy salonem, a haczyk i półki można dowolnie ustawiać, dopasowując je do aktualnych zadań i miejsca pracy.

Dla najmłodszych z kolei powstała pełna koloru seria BÖNSYRSA - zestawy do sprzątania, pojemniki, tablice czy organizery, które pomagają wypracować dobre nawyki od pierwszych szkolnych dni. Dzięki lekkiej formie i przyjaznym kształtom, dzieci mogą samodzielnie utrzymywać porządek i mieć wszystkie potrzebne drobiazgi w zasięgu ręki.

“Końcówka wakacji to dla rodziców czas przygotowań do szkoły lub odświeżenia pokoju dziecka przed wrześniem. Warto wykorzystać ten okres by obok strefy snu i zabawy stworzyć także funkcjonalną przestrzeń do nauki. Wspólne planowanie aranżacji – z uwzględnieniem zdania dziecka sprawi, że będzie czuło się w niej swobodnie i chętnie z niej korzystało. Mobilne rozwiązania, takie jak wózek na kółkach czy przenośny organizer, ułatwiają przenoszenie akcesoriów między pomieszczeniami, a przesuwane meble, półki i pojemniki pomagają utrzymać porządek. Z kolei wygodne krzesło, słuchawki wyciszające i pojemne szuflady zapewniają komfort i funkcjonalność na co dzień” - mówi Ludmiła Szpila-Szemraj z IKEA Retail.

Wygoda, która wspiera skupienie

Odpowiednie siedzisko to podstawa komfortu podczas nauki. MATCHSPEL to obrotowe krzesło z podparciem lędźwiowym, które umożliwia dopasowanie wysokości i kąta oparcia do indywidualnych potrzeb, a siatkowe wykończenie zapewnia przewiewność nawet podczas dłuższych godzin pracy. Dla młodszych uczniów świetnym wyborem będzie krzesło biurowe ÖRFJÄLL, które dzięki regulowanej wysokości, tapicerowanemu siedzeniu i mobilnej podstawie na kółkach pozwala swobodnie zmieniać pozycję. Warto zadbać także o ergonomiczne wsparcie dla nóg - wielofunkcyjny podnóżek ÖVNING pomaga utrzymać prawidłową postawę i zmniejsza napięcie w nogach. Dzięki takim rozwiązaniom codzienna nauka i praca stają się bardziej komfortowe, a utrzymanie skupienia jest łatwiejsze.

Inspiracje prosto z podcastu

O tym, jak urządzić przestrzeń do nauki, by była dopasowana do wieku, potrzeb i stylu dziecka, można posłuchać w najnowszym odcinku podcastu IKEA „Fika z IKEA”. Eksperci odpowiadają m.in. na pytania: jak połączyć w jednym pokoju strefę nauki, zabawy i odpoczynku. Jak sprawić, by dziecko chętnie korzystało z biurka? Jakie rozwiązania pomagają w utrzymaniu porządku? Dzięki praktycznym wskazówkom z podcastu łatwiej zaplanować pokój dziecka w podziale na trzy strefy - nauki, snu i zabawy. Taki układ pomaga dobrać odpowiednie biurko i meble w sposób, który wspiera rozwój, ułatwia codzienną organizację i zapewnia wygodę.



