Domy pełne zabawy na dzień dziecka. LEGO Polska zachęca do spędzania czasu na zabawie w wyjątkowych miejscach

92% dzieci jest szczęśliwsze, gdy więcej się bawi

Raport Play Well podkreśla, że 96% dzieci uważa zabawę za istotną dla swojego dobrostanu. Jednak aż 4 na 5 rodziców zgadza się, że zabawa nie jest przez nich traktowana wystarczająco priorytetowo, lecz bardziej jako forma nagradzani dzieci, a nie stały element dnia. A co by było, gdybyśmy odwrócili to myślenie? Co, gdyby to zabawa była na pierwszym miejscu?

Grupa LEGO ma misję, by udowodnić, że gdy przeznaczamy odpowiednią ilość czasu na zabawę, wzrasta kreatywność, poprawiają się umiejętności rozwiązywania problemów, a stres znika. Bez względu na wiek. 91% rodziców twierdzi również, że wspólna zabawa pomaga im zacieśniać więzi rodzinne, a 87% procent z nich przyznaje, że chciałoby przeznaczyć więcej czasu na tego typu aktywności.

Wyjątkowy weekend spędzony na zabawie

Chcąc nieustannie podkreślać istotę zabawy i jej pozytywny wpływ na rozwój dzieci, LEGO Polska pragnie zaoferować im coś bezcennego – czas spędzony z rodziną właśnie na wspólnej zabawie. W tym celu marka podjęła współpracę z platformą Slowhop, aby przejąć na weekend 30.05-01.06 kilkadziesiąt lokalizacji rozrzuconych po całej Polsce, udekorować je wyjątkowymi zestawami, a także wypełnić klockami przeznaczonymi do zabawy i wspólnego budowania. W każdym miejscu biorącym udział w akcji rodziny, które dokonają rezerwacji znajdą prezenty w postaci zestawów LEGO dla osób w różnym wieku – dzieci oraz dorosłych. Mogą służyć one do składania podczas pobytu albo zabrane do domu jako pamiątka z weekendu wypełnionego zabawą.

Miejsca biorące udział w tej akcji będzie można wynająć na cały weekend za symboliczną kwotę, aby spędzić ten czas w spokoju i zapewnić dzieciom wspaniałe doświadczenie wypełnione beztroską zabawą klockami LEGO w wyjątkowym miejscu i w gronie najbliższych. Ilość domków jest ograniczona, a wszystkie szczegóły, a także proces rezerwacji można śledzić na stronie blog.slowhop.com/pl/lego-dzien-dziecka.

Rodzinne układanie zestawów LEGO może być kreatywnym pomysłem na spędzenie czasu każdego dnia, także bez okazji. Ponieważ najcenniejsze dla dzieci są przede wszystkim wspomnienia, które pozostaną w ich pamięci na zawsze.

