Duchy Inisherin i inne oscarowe produkcje. Gdzie obejrzeć filmy nominowane do Oscara 2023?

Oscary 2023 będzie można obejrzeć w nocy z 12 na 13 marca. Nominacje są znane od dawna, a wiele filmów, które powalczą o nagrodę można obejrzeć bez wychodzenia z domu. Wystarczy mieć dostęp do popularnych platform stremingowych. Sprawdź, gdzie obejrzeć oscarowe produkcje oraz galę rozdania nagród 2023.

Duchy Inisherin. Kolejna oscarowa produkcja dostępna online. Gdzie obejrzeć?

„Duchy Inisherin” to film, który ma dziewięć nominacji do Oscarów 2023. Produkcja powalczy o tytuł najlepszego filmu oraz w kategoriach: najlepszy aktor pierwszoplanowy (Colin Farrell), najlepszy aktor drugoplanowy (Brendan Gleeson), najlepszy aktor drugoplanowy (Barry Keoghan), najlepsza aktorka drugoplanowa (Kerry Condon), najlepszy reżyser (Martin McDonagh), najlepszy scenariusz oryginalny (Martin McDonagh), najlepsza muzyka oryginalna (Carter Burwell), najlepszy montaż (Mikkel E.G. Nielsen). Film jest dostępny w kinach, a od 8 marca będzie można go obejrzeć na platformie Disney+.

Duchy Inisherin. Fabuła

Fabuła Duchów Inisherin osadzona jest w realiach lat 20. XX wieku i irlandzkiej wojny domowej. Pomimo że Pádraic i Colm, sąsiedzi z małego miasteczka, przyjaźnią się całe życie, nagle znajdują się w impasie, który ściąga na obu poważne konsekwencje. Colm stwierdza, że nie chce, by Pádraic więcej z nim rozmawiał, i przysięga, że z każdym złamaniem umowy obetnie sobie jeden palec. Pomimo szokującej i jednostronnej proklamacji Colma Pádraic pragnie naprawić ich relację.

Gdzie obejrzeć filmy oscarowe 2023? Produkcje dostępne online i w kinie

W 2023 roku widzowie mogą obejrzeć większość oscarowych filmów bez wychodzenia z domu. Oprócz wspominanych wyżej „Duchów Inisherin” on line dostępnych jest już większość produkcji. Łącznie z polskim kandydatem do Oscara, czyli „IO” Jerzego Skolimowskiego. Poniżej lista oscarowych filmów oraz informacje, gdzie można obejrzeć produkcje.

Oscary 2023. Nominacje za najlepszy film. Gdzie obejrzeć oscarowe produkcje?

Wiele z filmów nominowanych w kategorii najlepszy film 2023, można już obejrzeć online. „Wszystko wszędzie naraz" w reżyserii duetu „The Daniels", czyli Dana Kwana i Daniela Scheinerta jest dostępny na platformie Amazon Prime Video. „Na Zachodzie bez zmian", to produkcja dostępna na platformie Netflix. Film „Elvis" jest do obejrzenia na HBO Max, „Fabelmanowie" na razie do obejrzenia w kinach podobnie jak „Avatar: Istota wody", „W trójkącie" oraz „Woman Talking. „Duchy Inisherin" od 8 marca na Disney+ natomiast „Top Gun: Maverick" jest dostępny na SkyShowtime.

Oscary 2023. Nominacje dla najlepszego reżysera. Gdzie obejrzeć oscarowe filmy?

Wśród filmów nominowane do Oscara 2023 za reżyserię także znajdziemy takie, które można obejrzeć online, jeszcze przed 95. galą rozdania nagród. Dan Kwan, Daniel Scheinert – „Wszystko wszędzie naraz" -Amazon Prime Video. Todd Field - „TAR" - kino. Steven Spielberg – „Fabelmanowie" - kino. Martin McDonagh – „Duchy Inisherin" - od 8 marca na Disney+. Ruben Ostlund – „W trójkącie" - kino.

Oscary 2023. Nominacje dla najlepszej aktorki i aktora. Gdzie obejrzeć oscarowe filmy?

Podobnie jak w przypadku filmów nominowanych w poprzednich kategoriach tak i w przypadku najlepszych aktorek i aktorów sporo produkcji jest już dostępnych na platformach streamingowych. Oto nominacje i i informacje, gdzie obejrzeć konkretne produkcje: Cate Blanchett - „TAR" - kino, Michelle Yeoh – „Wszystko wszędzie naraz" -Amazon Prime Video, Ana de Armas – „Blondynka" - Netflix, Andrea Riseborough – „To Leslie" - kino, Michelle Williams – „Fabelmanowie" - kino, Brendan Fraser – „Wieloryb" - kino, Colin Farrell – „Duchy Inisherin"- od 8 marca Disney+, Austin Butler – „Elvis" - HBO Max, Bill Nighy – „Living" - na razie niedostępny w Polsce, Paul Mescal – „Aftersu" - kino.

Oscary 2023. Nominacje dla najlepszej aktorki i aktora - role drugoplanowe. Gdzie obejrzeć oscarowe filmy?

Oto nominacje i i informacje, gdzie obejrzeć konkretne produkcje: Kerry Condon – „Duchy Inisherin" - Disney+ od 8 marca, Jamie Lee Curtis - „Wszystko wszędzie naraz" - Amazon Prime Video, Angela Bassett – „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" - Disney+, Hong Chau – „Wieloryb" - kino, Stephanie Hsu – „Wszystko wszędzie naraz"- Amazon Prime Video, Ke Huy Quan – „Wszystko wszędzie naraz" - Amazon Prime Video, Brendan Gleeson – „Duchy Inisherin" - Disney+ od 8 marca, Barry Keoghan – „Duchy Inisherin"- Disney+ od 8 marca , Judd Hirsh – „Fabelmanowie" - kino.

Oscary 2023. Nominacje za najlepszy scenariusz. Gdzie obejrzeć oscarowe filmy?

Nominacje za najlepszy scenariusz adaptowany: „Glass Onion: Film z serii "Na noże"- Netflix, „Woman Talking" - kino, „Living" na razie niedostępny w Polsce, „Na Zachodzie bez zmian" - Netflix, „Top Gun: Maverick" -SkyShowtime. Nominacje za najlepszy scenariusz oryginalny: „Duchy Inisherin" - od 8 marca na Disney+, „Wszystko wszędzie naraz" - Amazon Prime Video, „Fabelmanowie"- kino, „TAR" - kino, „W trójkącie" - kino.

Oscary 2023. Nominacje - film międzynarodowy. Gdzie obejrzeć oscarowe filmy?

Nominacje do Oscarów za najlepszy film międzynarodowy: „Na Zachodzie bez zmian" - kino, „Argentyna, 1985" - Amazon Prime Video, „Cicha dziewczyna" - VOD Gutek Film, „Close" - kino, „IO" -Player, Canal+ premiery, e-kinopodbaranami.pl.

Oscary 2023. Nominacje - film animowany. Gdzie obejrzeć oscarowe filmy?

Nominacje do Oscarów za najlepszy film animowany: Guillermo del Toro: „Pinokio"- Netflix, „To nie wypanda" - Disney+, „Kot w butach: Ostatnie życzenie" - kino, „Morska bestia" - Netflix.

Oscary 2023. Nominacje - charakteryzacja, scenografia, muzyka, piosenka. Gdzie obejrzeć oscarowe filmy?

Nominacje do Oscarów za charakteryzacje: „Wieloryb" - kino, „Elvis" - HBO Max, „Batman"- HBO Max, „Na Zachodzie bez zmian" - Netflix, „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" - Disney+. Nominacje do oscarów za scenografię: „Babilon" - kino, „Elvis" - HBO Max, „Avatar: Istota wody" - kino, „Fabelmanowie" - kino, „Na Zachodzie bez zmian" - Netflix. Nominacje do oscarów w kategorii muzyka: „Babilon" - kino, „Na Zachodzie bez zmian" - Neflix, „Wszystko wszędzie naraz" - Amazon Prime Video, „Fabelmanowie" - kino, „Duchy Inisherin"- od 8 marca na Disney+. Nominacje do oscarów w kategorii piosenka: „Lift Me Up" – „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" - „Naatu Naatu" - „RRR", „Hold My Hand" – „Top Gun: Maverick", „Applause" - „Tell It Like a Woman"- film na razie niedostępny w Polsce, „This is a life" – „Wszystko wszędzie naraz".

Oscary 2023. Kiedy, gdzie i o której godzinie oglądać transmisję?

Ceremonia wręczenia Oscarów 2023 odbędzie się w nocy z 12 na 13 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Imprezę poprowadzi Jimmy Kimmel. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu lokalnego,czyli o drugiej nad ranem czasu Polskiego. Całość transmitować będzie tradycyjnie już amerykańska stacja ABC. Przekaz będzie dostępny w 200 państwach na całym świecie, w tym także w Polsce. 95. oscarową galę będzie można śledzić na antenie stacji Canal+, a także w sieci na platformie CANAL+ Online. Przygotowany zostanie także skrót z całej ceremonii, która ma zawierać najciekawsze momenty gali.

