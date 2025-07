Działa niczym wentylator w upały, a w Action kosztuje grosze. Ten sprzęt warto kupić bo sprawdzi się także zimą. Tylko 50 zł, a ile korzyści

Co na upały? Czy warto kupić klimator?

Nie każdy wie, że aby schłodzić mieszkanie nie trzeba kupować profesjonalnej klimatyzacji ani wentylatora. W przypadku, gdy nie chcemy wydawać za dużo pieniędzy i nie mam dużej powierzchni do schłodzenia świetnie sprawdzi się klimator. To urządzenie o wiele tańsze, a równie skuteczne. Klimator schładza pomieszczenie wykorzystuje proces ewaporacji, czyli odparowywania wody. W przeciwieństwie do klasycznej klimatyzacji nie potrzebuje on czynnika chłodzącego i działa tylko z wykorzystaniem wody. W odpowiednie miejsce należy wlać wodę lub zmrożone wkłady chłodzące. Podczas procesów parowania ciepłe powietrze jest absorbowane i zastępowane chłodniejszym. Dodatkowym plusem klimatora jest małe zużycie energii elektrycznej. Urządzenia to zużywa o wiele mniej prądu niż klasyczna klimatyzacja i jest tańsze w utrzymaniu. Klimator dodatkowo można wykorzystać również zimą do nawilżania powietrza. Nagrzane grzejniki mocno przesuszają powietrze w pomieszczeniach. Ma ono negatywny wpływ na górne drogi oddechowe. Suche powietrze powoduje bóle gardła, kaszel oraz podrażnienia błony śluzowej nosa. Mocno przesuszone powietrze źle wpływa także na kwiaty doniczkowe. Storczyki lub skrzydłokwiat mogą zacząć marnieć od suchego powietrza.

Kup klimator w Action za niecałe 50 zł. Taka promocja nie zdarza się często

Jeżeli nie chcesz wydawać pieniędzy na drogie wentylatory to zdecydowanie powinieneś zainteresować się ofertą Action. Tylko teraz, w promocji kupisz klimator Nor-Tec w cenie 44,99 zł. - Urządzenie ma 3 prędkości, więc łatwo dostosować jego działanie do aktualnych potrzeb.Klimator wykorzystują do chłodzenia parowanie wody. Gdy powietrze przechodzi przez wodę lub element chłodzący, cząsteczki na powierzchni wody się przemieszczają. To one pochłaniają ciepło i chłodzą powietrze. Jedną z najważniejszych zalet klimatora jest fakt, że chłodzi on pomieszczenie w niezwykle wydajny sposób. To pozwala obniżyć temperaturę w (bardziej) energooszczędny sposób w porównaniu z klimatyzacją - czytamy w opisie producenta. Niewątpliwą zaletą tego urządzenia jest fakt, że możesz go zabrać ze sobą na urlop i cieszyć się chłodnym powietrzem, gdziekolwiek jesteś.