Dziecko nie chce pić wody w gorące dni? Te proste nawyki uchronią je przed odwodnieniem

Podawaj dziecku po kilka łyków wody regularnie, zanim powie, że chce mu się pić

Przerwa na łyk wody co 20 lub 30 minut ułatwia kontrolowanie nawodnienia podczas zabawy

Lekko schłodzona woda z dodatkiem owoców smakuje maluchowi znacznie bardziej niż ta zwykła

Senność, ból głowy czy ciemny mocz to sygnały, że trzeba natychmiast przerwać zabawę i podać płyny

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Nie czekaj, aż dziecko samo poprosi o picie

Podczas pochłaniającej zabawy na dworze dziecko łatwo zapomina o pragnieniu. Tymczasem uczucie suchości w ustach to znak, że organizm zaczyna się odwadniać. W gorące dni warto więc regularnie podawać dziecku wodę, zanim samo zacznie się o nią domagać.

Zamiast zmuszać malucha do wypicia całej szklanki naraz, podawaj mu po kilka łyków w stałych odstępach czasu. Na dworze wystarczy krótka przerwa co 20 czy 30 minut. Przy okazji możecie wejść do cienia, odpocząć lub posmarować skórę kremem z filtrem.

Jak zachęcić malucha do wody bez podawania słodkich napojów?

Dziecko chętniej pije to, co ma pod ręką. W domu stawiaj kubek z wodą na stole, a przed każdym wyjściem pakuj do torby napełnioną butelkę. Dobrym pomysłem jest też trzymanie zapasu schłodzonej wody w lodówce, aby szybko uzupełnić płyny po powrocie z placu zabaw.

Jeśli maluch kręci nosem na zwykłą wodę, wrzuć do kubka plasterek cytryny, truskawkę albo ogórka i lekko ją schłodź. Owoce nadadzą przyjemny smak, nie zamieniając wody w słodki napój. Świetnie sprawdza się też pozwolenie dziecku na wybór własnego, kolorowego bidonu.

Słodzone soki czy kupne lemoniady nie gaszą dobrze pragnienia i nie powinny zastępować czystej wody podczas upałów. Napoje izotoniczne również są zbędne podczas codziennej zabawy. Jako przekąskę możesz podać dziecku soczystego arbuza, melona czy ogórka, ale pamiętaj, że owoce to tylko dodatek do stałego picia.

Przerwa na wodę i odpoczynek w cieniu

Nawet najlepszy bidon nie pomoże, jeśli maluch cały czas biega w pełnym słońcu. W najgorętszych godzinach dnia najlepiej schować się w cieniu i zaplanować spokojniejsze zabawy. Przegrzewaniu i utracie płynów zapobiega też lekkie, przewiewne ubranie. Stały rytm ułatwia nawadnianie znacznie bardziej niż ciągłe prośby o wypicie wody.

Objawy odwodnienia. Kiedy trzeba szybko zareagować?

Suchość w ustach, rzadkie oddawanie moczu, senność, rozdrażnienie czy zawroty głowy to oznaki przegrzania lub odwodnienia. W takiej sytuacji natychmiast zabierz dziecko w chłodne miejsce i daj mu odpocząć. Jeśli maluch jest przytomny, podawaj mu wodę małymi łykami. Gdy mimo to objawy nie mijają lub przybierają na sile, skonsultuj się z pediatrą.

Wezwij pogotowie ratunkowe pod numerem 112 lub 999, gdy zauważysz u dziecka:

zaburzenia świadomości lub trudność w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem

utrata przytomności

drgawki

bardzo wysoka temperatura ciała albo gorąca, sucha skóra bez pocenia się

Źródła:

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