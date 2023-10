Dzień Polskiej Muzyki

Posadź te kwiaty teraz w ogrodzie, a wiosną zaskoczy Cię bujny kwiatostan. To ważna data podczas sadzenia róż. Zrób to, a Twoje róże będą kwitły najpiękniej w okolicy

75 albumów na 75-lecie Empiku

Brzmienia, które łączą słuchaczy ponad podziałami, spuścizna największych artystów, a przy tym nierzadko białe kruki – już niebawem na półki Empiku trafią kultowe polskie albumy po raz pierwszy na nośnikach Super Audio CD. Format SACD pozwala na zapis dźwięku w doskonałej jakości, porównywalnej do płyt analogowych, dlatego jest szczególnie ceniony przez audiofilów. Teraz melomani będą mieli szansę usłyszeć zremasterowane nagrania, które ukształtowały kanon polskiej muzyki rozrywkowej. Warto podkreślić, że seria SACD została wykonana jako hybrydowa, co zapewnia pełną zgodność ze standardowymi odtwarzaczami płyt CD.

W serii „Polskie Nagrania catalogue selections – Limited Edition SACD Hybrid” wydawane będą najważniejsze pozycje z katalogu Polskich Nagrań. Projekt stanowi element obchodów jubileuszu 75. urodzin Empiku. Z tej okazji ukaże się łącznie aż 75 płyt w formacie SACD. Nakład każdej z nich będzie limitowany, dlatego to szczególna gratka dla wymagających kolekcjonerów.

Czesław Niemen znów na topie

Serię zainauguruje już 29 września pięć albumów z dyskografii Czesława Niemena: „Dziwny jest ten świat” – jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki, wyczekiwane reedycje „Katharsis” i „Idée Fixe”, a także „Niemen Enigmatic” oraz „Niemen vol. 1 i Niemen vol. 2 (Marionetki)”. Wszystkie te tytuły formacie SACD dotarły do TOP5 w kategorii Muzyka na Empik.com jeszcze w przedsprzedaży.

– Polska muzyka popularna po raz pierwszy ukazuje się na nośniku SACD. Wraz z Polskimi Nagraniami i Warner Music Poland przygotowujemy selekcję albumów, które z biegiem lat zyskały status ikonicznych. Niejednokrotnie będziemy przywracać te legendarne nagrania polskim słuchaczom, tak jak w przypadku „Katharsis” i „Idée Fixe” Czesława Niemena, nieobecnych na CD od 2003 roku. O tym, że fani czekali na te wydawnictwa, świadczy fakt, że od razu zajęły bardzo wysokie miejsca w rankingu sprzedaży na Empik.com. Premiery kolejnych tytułów planujemy jeszcze w tym roku, więc warto trzymać rękę na pulsie – komentuje Grzegorz Hajduk, menedżer projektu SACD w Empiku.

Za remastering nagrań odpowiada Damian Lipiński. W polsko-angielskich książeczkach znalazły się słowa wstępu Marka Romańskiego i nigdy nieopublikowane dotąd protokoły z sesji nagraniowych. Znakiem rozpoznawczym serii jest tzw. obi, nałożone na lewy grzbiet pudełka.

Promocje na Dzień Polskiej Muzyki

Empik już po raz kolejny włącza się w kampanię Dnia Polskiej Muzyki – inicjatywy, która wspiera rodzimy rynek muzyczny. Polska muzyka gra w Empiku nieprzerwanie od 75 lat, polscy wykonawcy okupują listy TOP, a co trzecia kupiona w tym roku w Empiku płyta to rodzima produkcja. Dzień Polskiej Muzyki przypada na 1 października, ale tradycyjnie już Empik rozciąga obchody na dwa tygodnie i oferuje specjalne okazje cenowe i promocje na płyty - zarówno online, jak i w salonach stacjonarnych. Do 10 października wybrane albumy z kategorii pop/rock są dostępne w supercenach, a na płyty z katalogu Polskich Nagrań obowiązuje rabat -20%. Ponadto można skorzystać z obniżek na ofertę boksów wielopłytowych z muzyką polską, a seria Złota Kolekcja została objęta tak lubianą przez klientów akcją „3 za 2”.