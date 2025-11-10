Fakty i mity na temat pomp ciepła

Choć pompy ciepła w naszym kraju zyskują na popularności, to wciąż pojawiają się głosy, że „takie urządzenie sprawdzi się tylko w nowym budynku”, „zużywa prąd, więc jest drogie” lub „ta inwestycja się nie zwróci”. To tylko część mitów, które krążą na ten temat. A jak jest w rzeczywistości?

Nie bez powodu coraz więcej osób decyduje się na pompy ciepła – to nowoczesny i wygodny sposób ogrzewania, który sprawdzi się zarówno w nowych, jak i starszych budynkach. A przy tym jest to źródło ciepła najbardziej efektywne energetycznie i wyjątkowo przyjazne środowisku. Dlatego, instalując pompę, można trwale obniżyć rachunki za ogrzewanie oraz znacząco poprawić jakość życia. Warto więc zadbać o profesjonalne wykonanie inwestycji, aby w pełni cieszyć się zaletami tej technologii.

MIT 1. Pompy ciepła tylko w nowych budynkach

Z badania przeprowadzonego przez SW Research wynika, że 80 proc. użytkowników pomp ciepła w Polsce, zamieszkujących budynki w różnym wieku, jest zadowolonych z tego sposobu ogrzewania. Nawet w domach nieocieplonych pompy chwali sobie 63 proc. badanych. To pokazuje, że te urządzenia efektywnie ogrzewają (lub chłodzą latem) zarówno nowe, jak i stare budynki, o różnym standardzie energetycznym.  Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór urządzenia do potrzeb budynku i prawidłowy montaż.

MIT 2. Pompa zużywa prąd, więc to nieekologiczne

Pompa do ogrzewania i chłodzenia budynków generalnie wykorzystuje energię z gruntu, wody lub powietrza. To energia odnawialna. Prądu zużywa stosunkowo niewiele – do zasilania sprężarki, pompy obiegowej czy wentylatorów. Jeśli połączymy ją z instalacją PV i magazynem energii, stanie się jeszcze bardziej ekologicznym rozwiązaniem.  Pompy są ciche, nie emitują zanieczyszczeń, a więc służą naszemu zdrowiu i środowisku.

MIT 3. To nieopłacalne i zbyt drogie

Czyżby? Przy odpowiednim doborze urządzenia i instalacji nakłady zwracają się już w kilka lat! To dlatego, że pompy są w wytwarzaniu ciepła od 3 do 5 razy bardziej efektywne od kotłów, co pozwala znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie i uniezależnić się od wzrostu cen paliw. Jeśli do tego dodamy własny prąd z fotowoltaiki i magazyn energii, ciepło będzie jeszcze tańsze i wzrośnie samowystarczalność energetyczna. Taka inwestycja podnosi też wartość domu. Pamiętajmy również, że na zakup i montaż pompy można uzyskać dofinansowanie. To się po prostu opłaca – nie wierzysz? Przekonaj się, korzystając z szybkiego kalkulatora kosztów ogrzewania, dostępnego pod kodem QR:

Wygoda, bezpieczeństwo i komfort

Pompa ciepła to urządzenie bardzo przyjazne użytkownikom. Działa w pełni automatycznie, dostosowując się do aktualnych potrzeb, pomaga oszczędzać energię i gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo pracy. Nie hałasuje, nie brudzi i nie emituje szkodliwych substancji. Umożliwia całościową kontrolę nad ogrzewaniem nawet gdy jesteśmy poza domem – wystarczy do tego aplikacja w telefonie.

