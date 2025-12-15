Wymieszaj 1:1 z oliwą i wetrzyj rysy na parkiecie. Usuniesz je bez cyklinowania podłogi. Sposób na rysy na parkiecie

Rysy na parkiecie to naturalny element użytkowania, ale istnieją proste sposoby, by je zamaskować bez cyklinowania.

Odkryj domową mieszankę, która pomoże odświeżyć wygląd podłogi i ukryć drobne zarysowania.

Poznaj inne triki, by skutecznie walczyć z uszkodzeniami parkietu.

Zastanawiasz się, jak przywrócić blask swojemu parkietowi? Sprawdź te sprawdzone metody!

Wymieszaj 1:1 z oliwą i wetrzyj rysy na parkiecie. Znikną bez cyklinowania

Rysy na parkiecie pojawiają się jako naturalna kolej jego użytkowania i choćbyśmy nie wiem jak bardzo byli ostrożni i z jaką starannością byśmy dbali o podłogi w naszym domu, to uszkodzenia lub rysy i tak się pojawią. Wiele osób taka porysowana podłoga może to po prostu gryźć w oczy. Jednak zanim zdecydujesz się na cyklinowanie podłogi lub jej wymianę, to wypróbuj kilku sposobów, które skutecznie pomogą zamaskować przynajmniej część zarysowań na parkiecie. Oczywiście te głębsze uszkodzenia warto wypełnić na przykład masą szpachlową, z kolej płytsze rysy z łatwością ukryjesz za pomocą domowych sposobów, na przykład mieszanki octu i oliwy z oliwek. Zmieszaj ocet i oliwę z oliwek w proporcji 1:1. Nałóż niewielką ilość mieszanki na miękką szmatkę i delikatnie wcieraj w porysowane miejsce. Pozostaw na 2 godziny i wypoleruj miękką ściereczką. Taka mieszanka pomoże nie tylko w zamaskowaniu rys na parkiecie, ale też świetnie odświeży jego wygląd.

Domowy sposób na głębsze rysy na parkiecie

Jak już wspomniałam wcześniej, głębsze rysy lub uszkodzenia można usunąć z parkietu za pomocą masy szpachlowej. Wybierz masę szpachlową w kolorze zbliżonym do parkietu. Nałóż ją na rysę za pomocą szpachelki, wyrównując powierzchnię. Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcją producenta. Następnie delikatnie przeszlifuj papierem ściernym o drobnej gradacji i wyczyść. Możesz pomalować miejsce naprawy lakierem do drewna, aby dopasować kolor.

Jak usunąć rysy z parkietu domowymi sposobami?

Istnieje kilka innych domowych sposobów na usunięcie rys z parkietu. Pomocny może być na przykład orzech włoski. Otóż oleje zawarte w orzechach pomagają wypełnić i zamaskować rysy. Przetrzyj rysę połówką orzecha włoskiego (wewnętrzną stroną) kilkakrotnie. Oleje z orzecha powinny wypełnić rysę. Pozostaw na kilka minut, a następnie wypoleruj miękką szmatką. Z kolei pasta do zębów delikatnie wypełnia drobne rysy i pomaga je zamaskować. Nałóż niewielką ilość pasty do zębów na miękką szmatkę i delikatnie wcieraj w rysę okrężnymi ruchami. Pozostaw na kilka minut, a następnie usuń wilgotną szmatką. Wytrzyj do sucha, a po rysach na parkiecie nie będzie śladu.