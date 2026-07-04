Firanki mojej sąsiadki są najbielsze w całym bloku. Zdradziła, że zawsze wsypuje do pralki 3 łyżki i nastawia pranie. Sposób na wybielenie firanek

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-04 5:15

Zastanawiasz się, w czym uprać firanki, aby je wybielić i odświeżyć, ale bez stosowania silnych detergentów? Wypróbuj sposób mojej sąsiadki na wybielenie firan. Po prostu wsyp dwie łyżki między zszarzałe firanki do bębna pralki i nastaw pranie jak zwykle. Po zakończeniu cyklu będą białe jak śnieg i to bez wybielacza. Ten domowy sposób na pranie białych firan powinna poznać każda pani domu.

Uśmiechnięta kobieta wiesza śnieżnobiałą firankę w oknie. O domowych sposobach na pranie przeczytasz na SE.
Autor: Ольга Симонова/ Getty Images Podczas prania firanek, należy zwrócić uwagę na to, z czego są wykonane
  • Szare firanki to zmora wielu domów, ale odkryliśmy genialny sposób na przywrócenie im śnieżnej bieli bez czasochłonnego namaczania.
  • Wystarczą zaledwie dwie łyżki powszechnie dostępnego składnika, wsypane bezpośrednio do pralki, by zapomnieć o problemie zżółkniętych tkanin.
  • Poznaj ten babciny trik i sprawdź, jakie ustawienia pralki zapewnią Twoim firankom idealną biel i świeżość za każdym razem!

Wsyp 2 łyżki między zszarzałe firanki i nastaw pranie jak zwykle. Będą białe jak śnieg

Pranie firanek to jedno z najbardziej żmudnych zajęć domowych - z tym zgodzi się chyba każda pani domu. Niewątpliwie najwięcej problemów przysparzają białe firanki - znacznie szybciej się brudzą, a z czasem szarzeją i ciężko przywrócić je do pierwotnego stanu. Kluczowe w tej sytuacji jest prawidłowe pranie firanek w pralce. Jak w takim razie prać firanki, aby były białe? Moja sąsiadka zdradziła mi swój patent na wybielanie firanek bez ich wcześniejszego namaczania. Dzięki temu są one czyste, bielutkie i to po samym wypraniu ich w pralce. Na czym polega ten trik? Otóż sąsiadka wsypuje do bębna trzy łyżki sody oczyszczonej i nastawia pranie firanek tak jak zwykle, czyli z dodatkiem proszku do prania lub specjalnego płynu do prania. Po wyjęciu z pralki są białe jak śnieg.

Wybielanie firanek sodą oczyszczoną

Soda oczyszczona jest jednym z najczęściej polecanych sposobów na wybielanie tkanin, w tym również i firanek. Działa na jasne tkaniny rozjaśniająco i jest bezpieczniejsza w stosowaniu niż wybielacze. Usunie z materiału nawet silne zabrudzenia, tłuste plamy i go odświeży. Dlatego warto stosować ją regularnie podczas prania.

W czym prać firanki, aby były białe?

Przede wszystkim korzystajmy z detergentów, które są do tego przeznaczone. Kupimy je w każdej drogerii, a są naprawdę skuteczne w zwalczaniu zżółknięć na białych firankach, a do tego ułatwiają ich prasowanie. Natomiast, gdy nie mamy w domu proszku do prania firanek, możemy wykorzystać środki, znane naszym babciom. Do proszku do prania najlepiej dodać sody oczyszczonej lub soli. Do dozownika wsypujemy proszek do prania z dodatkiem sody oczyszczonej lub soli. Ustawiamy co najmniej 2-krotne płukanie.

Pranie firanek w pralce. Temperatura, obroty, program

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Przestrzegając tej zasady zapobiegniesz ich zniszczeniu, a na pewno dokładnie je upierzesz. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniekształcić materiału i go nie pozaciągać. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce.

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WYBIELANIE FIRANEK
PRANIE FIRANEK