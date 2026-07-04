Firanki mojej sąsiadki są najbielsze w całym bloku. Zdradziła, że zawsze wsypuje do pralki 3 łyżki i nastawia pranie. Sposób na wybielenie firanek

Szare firanki to zmora wielu domów, ale odkryliśmy genialny sposób na przywrócenie im śnieżnej bieli bez czasochłonnego namaczania.

Wystarczą zaledwie dwie łyżki powszechnie dostępnego składnika, wsypane bezpośrednio do pralki, by zapomnieć o problemie zżółkniętych tkanin.

Poznaj ten babciny trik i sprawdź, jakie ustawienia pralki zapewnią Twoim firankom idealną biel i świeżość za każdym razem!

Wsyp 2 łyżki między zszarzałe firanki i nastaw pranie jak zwykle. Będą białe jak śnieg

Pranie firanek to jedno z najbardziej żmudnych zajęć domowych - z tym zgodzi się chyba każda pani domu. Niewątpliwie najwięcej problemów przysparzają białe firanki - znacznie szybciej się brudzą, a z czasem szarzeją i ciężko przywrócić je do pierwotnego stanu. Kluczowe w tej sytuacji jest prawidłowe pranie firanek w pralce. Jak w takim razie prać firanki, aby były białe? Moja sąsiadka zdradziła mi swój patent na wybielanie firanek bez ich wcześniejszego namaczania. Dzięki temu są one czyste, bielutkie i to po samym wypraniu ich w pralce. Na czym polega ten trik? Otóż sąsiadka wsypuje do bębna trzy łyżki sody oczyszczonej i nastawia pranie firanek tak jak zwykle, czyli z dodatkiem proszku do prania lub specjalnego płynu do prania. Po wyjęciu z pralki są białe jak śnieg.

Wybielanie firanek sodą oczyszczoną

Soda oczyszczona jest jednym z najczęściej polecanych sposobów na wybielanie tkanin, w tym również i firanek. Działa na jasne tkaniny rozjaśniająco i jest bezpieczniejsza w stosowaniu niż wybielacze. Usunie z materiału nawet silne zabrudzenia, tłuste plamy i go odświeży. Dlatego warto stosować ją regularnie podczas prania.

W czym prać firanki, aby były białe?

Przede wszystkim korzystajmy z detergentów, które są do tego przeznaczone. Kupimy je w każdej drogerii, a są naprawdę skuteczne w zwalczaniu zżółknięć na białych firankach, a do tego ułatwiają ich prasowanie. Natomiast, gdy nie mamy w domu proszku do prania firanek, możemy wykorzystać środki, znane naszym babciom. Do proszku do prania najlepiej dodać sody oczyszczonej lub soli. Do dozownika wsypujemy proszek do prania z dodatkiem sody oczyszczonej lub soli. Ustawiamy co najmniej 2-krotne płukanie.

Pranie firanek w pralce. Temperatura, obroty, program

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Przestrzegając tej zasady zapobiegniesz ich zniszczeniu, a na pewno dokładnie je upierzesz. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniekształcić materiału i go nie pozaciągać. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce.

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Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie