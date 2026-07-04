Firanki mojej sąsiadki są najbielsze w całym bloku. Zdradziła, że zawsze wsypuje do pralki 3 łyżki i nastawia pranie. Sposób na wybielenie firanek

- Szare firanki to zmora wielu domów, ale odkryliśmy genialny sposób na przywrócenie im śnieżnej bieli bez czasochłonnego namaczania.
- Wystarczą zaledwie dwie łyżki powszechnie dostępnego składnika, wsypane bezpośrednio do pralki, by zapomnieć o problemie zżółkniętych tkanin.
- Poznaj ten babciny trik i sprawdź, jakie ustawienia pralki zapewnią Twoim firankom idealną biel i świeżość za każdym razem!
Wsyp 2 łyżki między zszarzałe firanki i nastaw pranie jak zwykle. Będą białe jak śnieg
Pranie firanek to jedno z najbardziej żmudnych zajęć domowych - z tym zgodzi się chyba każda pani domu. Niewątpliwie najwięcej problemów przysparzają białe firanki - znacznie szybciej się brudzą, a z czasem szarzeją i ciężko przywrócić je do pierwotnego stanu. Kluczowe w tej sytuacji jest prawidłowe pranie firanek w pralce. Jak w takim razie prać firanki, aby były białe? Moja sąsiadka zdradziła mi swój patent na wybielanie firanek bez ich wcześniejszego namaczania. Dzięki temu są one czyste, bielutkie i to po samym wypraniu ich w pralce. Na czym polega ten trik? Otóż sąsiadka wsypuje do bębna trzy łyżki sody oczyszczonej i nastawia pranie firanek tak jak zwykle, czyli z dodatkiem proszku do prania lub specjalnego płynu do prania. Po wyjęciu z pralki są białe jak śnieg.
Wybielanie firanek sodą oczyszczoną
Soda oczyszczona jest jednym z najczęściej polecanych sposobów na wybielanie tkanin, w tym również i firanek. Działa na jasne tkaniny rozjaśniająco i jest bezpieczniejsza w stosowaniu niż wybielacze. Usunie z materiału nawet silne zabrudzenia, tłuste plamy i go odświeży. Dlatego warto stosować ją regularnie podczas prania.
W czym prać firanki, aby były białe?
Przede wszystkim korzystajmy z detergentów, które są do tego przeznaczone. Kupimy je w każdej drogerii, a są naprawdę skuteczne w zwalczaniu zżółknięć na białych firankach, a do tego ułatwiają ich prasowanie. Natomiast, gdy nie mamy w domu proszku do prania firanek, możemy wykorzystać środki, znane naszym babciom. Do proszku do prania najlepiej dodać sody oczyszczonej lub soli. Do dozownika wsypujemy proszek do prania z dodatkiem sody oczyszczonej lub soli. Ustawiamy co najmniej 2-krotne płukanie.
Pranie firanek w pralce. Temperatura, obroty, program
Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Przestrzegając tej zasady zapobiegniesz ich zniszczeniu, a na pewno dokładnie je upierzesz. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniekształcić materiału i go nie pozaciągać. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce.