Gdy jestem w weekend na działce podsypuję tym łubin. 3 łyżki wystarczają do lepszego kwitnienia. Babcia jest ze mnie dumna i powtarza, że do najlepszy nawóz do łubinu

Łubin ogrodowy określany także łubinem trwałym to kwietnia bylina, która rośnie przez około 5 lat. W zależności od odmiany może dorastać nawet 1 metra wysokości. Łubin zachwyca swoimi kwiatami. Są one bardzo charakterystyczne i przypominają skupiska motyli. Kwiaty łubinu są wielokolorowe, najczęściej w odcieniach niebieskiego, różowego, czerwonego, a nawet białego. Co ważne kwiaty łubinu przyciągają pszczoły do ogrodu. W PRL-u łubin był dość popularną roślina ozdobną sadzoną w ogrodach. W czasach współczesnych jego popularność nieco zmalała, ale obecnie znów jest coraz chętnie wybierany. Łubin ceniony jest przede wszystkim z uwagi na swoje niskie wymagania pielęgnacyjne. Może rosnąć w przeciętnej glebie i dobrze znosi przejściowe okresy suszy. Niektórzy ogrodnicy wskazują, że łubin należy podlewać jedynie w upały i okresy bezdeszczowe. Okres kwitnienia łubinu zaczyna się już w czerwca. Gdy pierwsze kwiaty przekwitną należy ściąć kwiatostany, a ten sposób pobudzi się roślinę do kolejnego kwitnienia w tym samym sezonie. Łubin świetnie sprawdza się jako roślina towarzysząca innym kwiatom. Poprzez swój rozbudowany system korzeniowy rewelacyjnie spulchnia glebę.

Nawożenie łubinu nie jest wymagane. Można mu jednak dostarczać dodatkowych substancji odżywczych. Dzięki nim łubin będzie intensywniej kwitł. Do nawożenie łubinu dobrze jest wykorzystać naturalne metody. W ten sposób praktycznie za darmo odżywisz rośliny. Jednym ze sposobów na odżywienie łubinu są skorupki po jajkach. Jedyne, co musisz zrobić to obrać kilka jajek, skorupki dokładnie rozkruszyć i rozsypać je wokół łubinu. Najlepiej jest wymieszać skorupki po jajkach z wierzchnią warstwą gleby. W ten sposób skorupki uwolnią do gleby wapń, który pozytywnie wpływa na rozwój oraz wzrost łubinu. Dodatkowo skorupki po jajkach spulchniają glebę sprawiając, że rośliny lepiej rosną i łatwiej jest im pobierać substancje odżywcze oraz wodę. Skorupki po jajkach do nawożenia łubinu możesz stosować przez cały sezon.