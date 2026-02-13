Gdy stopnieje największy śnieg opryskaj tym borówkę amerykańską. Dzięki temu latem ujrzysz więcej owoców niż kiedykolwiek, a szkodniki będą omijały krzew z daleka

Przełom lutego i marca to czas pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w ogrodzie. To właśnie o tej porze rusza wzmacniające nawożenie, które ma ustawić cały sezon, a także opryski chroniące przed atakami szkodników i chorób. Jeżeli chcesz, aby Twoja borówka amerykańska latem obrodziła owocami nie zapomnij o tym oprysku. Chroni on przed popularnymi szkodnikami i sprawia, że borówka amerykańska lepiej owocuje.

borówka amerykańska

i

Autor: Getty Images Borówki - warto je uprawiać na działce czy w ogrodzie. Podpowiadamy, jak tanim, domowym sposobem zrobić idealną miksturę do ich podlewania, dzięki której będą obficie owocować
  • Wczesna wiosna to kluczowy moment dla obfitych zbiorów borówki amerykańskiej.
  • Prawidłowe nawożenie i opryski to podstawa sukcesu w uprawie tych krzewów.
  • Miedzian to skuteczny środek grzybobójczy i bakteriobójczy, który ochroni borówkę przed chorobami i szkodnikami.
  • Dowiedz się, jak prawidłowo wykonać wczesnowiosenny oprysk, aby cieszyć się koszami słodkich owoców!

Zrób to wczesną wiosną z borówką amerykańską. Latem odwdzięczy się koszami owoców

Wczesna wiosna to ważny czas w pielęgnacji borówki amerykańskiej. To od zabiegów wykonanych o tej porze roku zależy kwitnienie oraz owocowanie borówki. Przełom lutego oraz marca to czas na pierwsze nawożenie oraz opryski. Wczesne nawozy stymulują oraz wzmacniają układ korzeniowo-łodygowy, a tym samy wzmacniają procesy kwitnienia i owocowania. Obok stosowana płynnych nawozów równie ważne są prewencyjne opryski. Krzewy borówki amerykańskiej przed sezonem wegetacji silnie i intensywnie się rozwijają. Taka aktywność oznacza dla roślin spory wydatek energetyczny, co sprawia, że może ona stać się mniej odporna na działanie chorób i ataki szkodników. Aby wspomóc borówkę amerykańską wiosną należy stosować opryski. Niektóre z nich warto przeprowadzić wcześnie, od razu po tym, jak stopnieje śnieg i puszczą największe mrozy. 

Najczęściej zalecanym opryskiem borówki amerykańskiej przeprowadzanym wczesną wiosną jest miedzian. Jest on dostępny praktycznie we wszystkich sklepach ogrodniczych. Miedzian najczęściej występuję w formie zawiesiny lub koncentratu do rozcieńczenia. Czynnikiem aktywnym miedzianu jest tlenochlorek miedzi, który słynie z właściwości bakteriobójczych i grzybobójczych. Usuwa on bakterie i niszczy zarodniki grzybów, które mogą odpowiadać za najpopularniejsze choroby grzybowe borówki, takie jak szara pleśń czy mączniak prawdziwy. Jony miedzi przedostają się do zarodników grzybów i blokują ich rozwój. Dodatkowo miedzian działań odstraszająco na szkodniki i sprawia, że krzewy nie są przez nie atakowane. 

Ogrodnicy wskazują, że pierwszy w sezonie oprysk borówki amerykańskiej z miedzianu należy wykonać wczesną wiosną. Dzięki temu ochroni on krzew i zadziała wzmacniająco. Taki oprysk należy wykonać w słoneczny, bezdeszczowy dzień, gdy temperatura utrzymuje się na poziomie kilku stopni Celsjusza. Dawkowanie miedzianu zależy od producenta i należy się ściśle trzymać wytycznych na opakowaniu. Zazwyczaj 15 g preparatu na 5-7,5 litra wody. Wczesną wiosną zalecane są dwa opryski prewencyjne wykonywanie w ostępie około 10 dni. Niektórzy wskazują również, aby zaprzestać używania miedzianu w sezonie kwitnienia. Oprysk może przepędzić pszczoły i wpłynąć na zapylanie. 

