Gdy w Biedronce jest ta promocja to mój mąż wynosi całe kartony! Wyjdzie Ci jedynie 67 groszy i kilka miesięcy z głowy

Szukasz oszczędności na artykułach do prania? Biedronka przygotowała atrakcyjne promocje, które pozwolą Ci znacząco obniżyć koszty.

Tylko do soboty kupisz żel do prania Coccolino 1,48 l za jedyne 25 zł, co oznacza, że jedno pranie kosztować będzie zaledwie 67 groszy!

Skorzystaj również z rabatów na produkty Lenor (drugi produkt 50% taniej) oraz kapsułki Persil (44 szt. za 39,99 zł).

Nie przegap tych okazji i zaopatrz się w ulubione detergenty w super cenach – szczegóły promocji znajdziesz w Biedronce!

Promocje w Biedronce! Pranie za 67 groszy

Są takie produkty, które są niezbędne, a jednak ich ceny potrafią niemiło zaskoczyć. Tak jest między innymi w artykułami do prania. Proszki, płyny czy żele do prania potrafią kosztować bardzo dużo. Nic zatem dziwnego, że wiele osób poszukuje promocji na tego rodzaju produkty. Biedronka wsłuchując się w oczekiwania swoich klientów regularnie ogłasza przeceny na produkty do prania. Tak jest także w tym tygodniu. Tylko do soboty, 20 września w promocji Biedronki znajdziesz żele do prania Coccolino 1,48 l w cenie 25 zł. Aby skorzystać z promocji należy kupić dwa produkty i być posiadaczem karty "Moja Biedronka". Limit dzienny wynosi dwa opakowania na kartę. Promocje na żele Coccolino pomoże Ci zaoszczędzić na praniu. Cena regularna produktu wynosi 49,99. Według zaleceń producenta jedno opakowania starcza na 37 prań. Wychodzi zatem, że kupując żele do prania Coccolino w promocji Biedronki dostaniesz jedno pranie w cenie 67 groszy.

Promocje na pranie w Biedronce!

To nie jedyne produkty do prania z obecnej promocji Biedronki. W sklepach będą czekać na Ciebie również rabaty na asortyment marki Lenor. Kupując dwa produkty Lenor tańszy z nich otrzymasz w 50 proc. zniżką. Również płyny do prania marki Persil znalazły się w promocji. Za kapsułki do prania Persil caps 44 sztuki zapłacisz jedynie 39,99 zł, zamiast 49,99 zł.

i Autor: Promocje w Biedronce/ Materiały prasowe