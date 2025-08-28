Lepiej ustawić sobie przypomnienie na promocje Rossmanna! Zapach czarnej porzeczki za jedyne 63 zł

Jesień 2025 przynosi nowe trendy w perfumiarstwie, z powrotem do natury i dominacją nut figi oraz czarnej porzeczki.

Rossmann oferuje ekstrakt perfum PIERRE BERNARD ORGANICS Black Currant & White Musk, w którym czarna porzeczka odgrywa kluczową rolę.

Ten uniseksowy zapach łączy czarną porzeczkę z mandarynką, różą bułgarską i piżmem, tworząc idealną kompozycję na jesień.

Sprawdź promocję w Rossmannie i odkryj, dlaczego ten zapach to pozycja obowiązkowa na nadchodzący sezon!

Promocje w Rossmannie. Markowe perfumy w atrakcyjnych cenach

Jesień w zapachach to hołd słodyczy i ciepłych aromatach kojarzących się z tlącym się kominkiem, gorącą czekoladą oraz dotykiem ulubionego kocyka. W tym sezonie według mistrzów perfumiarstwa królować będą również zapachy natury, a wśród najbardziej pożądanych kompozycji będzie figa oraz czarna porzeczka. Owocowe nuty zmieszane z odrobiną pikanterii stworzą mieszanki idealne na jesień 2025.

Czarna porzeczka w perfumach może być orzeźwiająca i mocno energetyzująca. Może dodawać wyraźnej nuty owocowej. W towarzystwie kwiatowych aromatów będzie podkreślała ich piękno oraz wybiła się ostrym akordem.

W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz przepiękny zapach, którym czarna porzeczka gra jedną z głównych ról. Co ważne, jest to ekstrakt perfum, czyli najwyższe, możliwe stężenie zapachu. Najczęściej w ekstraktach zawarte jest od 15 proc. do 30 proc. składników zapachowych.

PIERRE BERNARD ORGANICS Black Currant & White Musk z promocji Rossmanna to wyjątkowe połączenie, które otula zmysły. Tylko do 2 września perfumy te kupisz za jedyne 62,99 zł. To zmysłowy zapach, która nie zna płci. Swoje ulubione nuty zapachowe odnajdą w nim zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Połączenie czarnej porzeczki z soczystą mandarynką i kwiatowym akcentem róży bułgarskiej oraz głogu sprawia, że jest to kompozycja nietuzinkowa i pełna magii. W sercu zapachu znajdziesz kwiatowe wibracje, które dodają mu kobiecości oraz romantyzmu. To między innymi fiołek parmeński, róża oraz jaśmin. Baza zapachu to ponadczasowa klasyka, która dodaje ciepła i uniwersalności. W tych nutach znajdziesz białe piżmo, wanilię oraz kadziła. Jeżeli szukasz ciepłego i zmysłowego zapachu na jesień to PIERRE BERNARD ORGANICS Black Currant & White Musk z promocji Rossmanna jest pozycją obowiązkową do sprawdzenia.