W sobotę kobiety ustawią się w kolejkach do Biedronki! W promocji, za 20 zł zapach inspirowany włoskim dolce vita! Jedno psiknięcie sprawi, że Twój partner będzie całować Cię po rękach. To może byc Twój ulubiony zapach

Biedronka oferuje perfumy Made in Lab, inspirowane znanymi markami, w promocyjnej cenie.

Perfumetki 33 ml dostępne są za jedyne 19,99 zł, idealne do wypróbowania lub w podróży.

Wśród nich wyróżnia się Made in Lab nr 14, wierna inspiracja legendarnym zapachem Versace Bright Crystal.

Odkryj, jak ten kwiatowy, świeży zapach może przenieść Cię na włoską riwierę!

Perfumy inspirowane znanymi zapachami w promocji Biedronki. Tylko 20 zł za wyjątkową przyjemność zapachową

Piękne zapachy to uczta dla zmysłów. Nie od dzisiaj wiadomo, że zmysł węchu pobudza wspomnienia i emocje. W otoczeniu przyjemnych zapachów czujemy się lepiej. Perfumy stanowią nie tylko formę wyrażenia siebie, ale są także wiadomością, którą kierujemy do świata. Markowe perfumy od największych domów mody często kosztują niemałą fortunę. Na szczęście, w dzisiejszych czasach na pięknie zapachy nie musimy już wydawać ogromnych pieniędzy. Ciekawe kompozycje pojawiają się w marketach i kosztują niewiele.

W ofercie Biedronki już od pewnego czasu można znaleźć zapachy marki Made in Lab. To firma perfum zajmująca się inspiracjami znanych zapachów. W ten sposób można za przysłowiowe grosze, kupić aromaty podobne do legendarnych kompozycji. Tylko do soboty, 23 sierpnia w promocji Biedronki znajdziesz perfumetki Made in Lab w cenie 19,99 zł. Zawierają one 33 ml zapachu i świetnie sprawdzają się w podróży lub, gdy chcesz przetestować daną propozycję. W promocji Biedronki do wyboru jest kilka wersji zapachowych, ale nasza uwagę przykuł szczególnie Made in Labo numerze 14.

To przepiękna kompozycja inspirowana legendarnych zapachem Versace Bright Crystal. Podobnie jak swój droższy odpowiednik Made in Lab 14 przenosi nas na włoskie riwiery i kojarzy się z prawdziwym dolce vita. To kwiatowy zapach, który jednak nie jest ciężki, ani przytłaczający. Cechuje go rześkość oraz stonowane nuty zapachowe. Wstęp zapachu jest chłodny i orzeźwiający. mamy w nim yuzu i nuty wodne. W kolejnych warstwach wyczuwalne są już noty kwiatowe. To przede wszystkim lotos, magnolia i piwonia. Zwieńczeniem kompozycji jest piżmo oraz bursztyn, które nadają zapachowi elegancji oraz uniwersalności.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe