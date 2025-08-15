Dla takich promocji w Rossmannie warto wstać rano! Tylko w sobotę legendarne perfumy taniej o 230 zł! Woda kokosowa i kwiat jaśminu sprawią, że Twój facet klęknie przed Tobą niczym przed boginią!

Perfumy, kiedyś luksus dla elit, są teraz dostępne dla każdego, a historia zapachów sięga starożytności.

Rossmann oferuje kultowy zapach Jimmy Choo Rose Passion za 149,99 zł (60 ml), obniżając cenę z 379,99 zł.

Ta elegancka woda perfumowana to połączenie kokosa, plumerii, jaśminu, orchidei, wanilii i drzewa sandałowego.

Perfumy wcale nie muszą być drogie. Przez setki lat zmysłowe i eleganckie zapachy kojarzyły się z elitami. Już w starożytności kadzidła i olejki eteryczne kobiety wykorzystywały do uwodzenia mężczyzn oraz do magicznych rytuałów. W baroku perfumy zarezerwowane były dla najbogatszej klasy. Zarówno kobiety jak i mężczyźni obficie pryskali się olejkami eterycznymi. Dawały one piękny zapach, a także maskowały smród peruk i braku higieny. Uznaje się, że pierwsze "współczesne" perfumy powstały w 1379 roku na zlecenie królowej Elżbiety Węgierskiej. Przez wiele lat luksusowe perfumy zarezerwowane były dla domów mody. To one tworzyły legendarne zapachy takie jak Chanel no 5. Obecnie za jedne z najbardziej pożądanych zapachów uchodzi między innymi Burberry Goddess, My Way od Armaniego oraz Lancôme la vie est belle. Jedną z najpopularniejszych marek luksusowych znanych ze swoich zapachów jest Jimmy Choo. To właśnie kompozycja tej marki trafiła do promocji Rossmanna. Tylko do 18 sierpnia w promocji Rossmanna kupisz kultowy zapach JIMMY CHOO Rose Passion w cenie 149,99 zł za 60 ml. Jego regularna cena wynosi aż 379,99 zł.

JIMMY CHOO Rose Passion z promocji Rossmanna to elegancka i zmysłowa woda perfumowana dla kobiet. To unikalna kompozycja, który symbolizuje delikatność przemijającego lata oraz siłę kobiecości. Lekki, a jednocześnie trwały zapach uwodzi już od pierwszych chwil. JIMMY CHOO Rose Passion to duch wolności oraz siła ekspresji. Już w nutach głowy wyczuwalne są orzeźwiające akordy wody kokosowej oraz plumerii. Serce zapachu tworzy kwiatowa mieszanka jaśminu oraz orchidei. To prawdziwa głębia tej kompozycji i jej najpiękniejszy akord. Baza to wanilia i uniwersalne drzewo sandałowe. Takie połączenie sprawia, że jest to klasyczny i ponadczasowy zapach dla kobiet, które cenią sobie wolności i elegancję. Tylko do 18 sierpnia kupisz go w promocji Rossmanna.

