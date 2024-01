Jak prawidłowo aplikować perfumy, aby pięknie pachniały przez cały dzień? O tych miejscach powinna wiedzieć każda kobieta. Dzięki temu przedłużysz trwałość perfum

To najbardziej kultowy model spodni!

Jak prawidłowo aplikować perfumy, aby pięknie pachniały przez cały dzień?

Chcesz, by Twoje ulubione perfumy pachniały przez wiele godzin? Często jest tak, że nawet najbardziej luksusowe zapachy szybko się ulatniają i już parę godzin po ich aplikacji stają się ledwo wyczuwalne. A przecież każda kobieta chciałaby pięknie pachnieć przez cały dzień. W jaki sposób przedłużyć trwałość perfum na ciele? Po pierwsze aplikuj je na dobrze nawilżoną skórę, gdyż nawodniona skóra to gwarancja, że perfumy nie odparują zbyt wcześnie. Można także zastosować olejek o neutralnym zapach, na przykład makadamia, jojoba czy awokado. Spryskuj perfumy na włosy, ponieważ one są najlepszym nośnikiem zapachu. Poza tym należy także pamiętać, aby perfumy pryskać z odpowiedniej odległości, aby objęły jak największy obszar na ciele.

Tak przedłużysz zapach perfum. Spryskaj te 5 miejsc na ciele

Przede wszystkim nie aplikuj perfum na ubrania, tylko na ciało, gdyż zapach najlepiej utrzyma się na rozgrzanej skórze i włosach. Dlatego najlepiej perfumować się jeszcze przed nałożeniem ubrania. Popsikaj miejsca na ciele takie jak:

przeguby dłoni,

miejsce między piersiami,

kark,

szyję,

zgięcia łokci.