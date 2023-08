Gdzie są grzyby? W tych miejscach znajdziesz najpiękniejsze borowiki, kurki i podgrzybki

i Autor: SHUTTERSTOCK Gdzie są grzyby? W tych miejscach znajdziesz najpiękniejsze borowiki

Przyda się mapa

Gdzie są grzyby? To pytanie każdego roku zadają sobie miłośnicy wędrówek w poszukiwaniu leśnych skarbów w całej Polsce. Mapa miejsc najlepszych do ich zbierania jest pokaźna. W tym roku już w sierpniu obrodziło prawdziwkami, kurkami i podgrzybkami. Ciepłe dni i noce oraz obfite deszcze sprzyjają pojawianiu się tych leśnych przysmaków. Sezon na grzybobranie trwa w najlepsze. Gdzie szukać grzybów? W jakich lasach rosną borowiki, kanie czy maślaki? Sprawdziliśmy, dokąd warto wybrać się na grzybobranie, by nie wrócić z pustym koszykiem. To najlepsze miejsca na grzyby w całej Polsce.