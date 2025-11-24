Green Caffè Nero rozpoczyna sezon świąteczny. W ofercie aromatyczne zimowe nowości, a dla stałych gości Złota Karta

Moment tylko dla siebie? Z Green Caffè Nero jest to nad wyraz proste, aby choć na chwilę zapomnieć o przedświątecznej gorączce! Dla miłośników nietuzinkowych połączeń marka przygotowała wiele nowości, chociaż uspokaja - znajdzie się również coś dla fanów docenianych i dobrze już znanych smaków. Co więcej, oprócz me-time można zyskać więcej - własny ceramiczny kubeczek do espresso dzięki akcji Złota Karta w aplikacji, która rusza 13 listopada.

Kawowe smaki, że ho! ho! ho!

Dla kawoszy i ich zmysłów to będzie prawdziwa uczta. Wśród propozycji smakowych pojawiły się rozgrzewające akordy, inspirowane zimowymi deserami. Pralinowe Latte zachwyca kremem czekoladowym, Latte Wiśnia w Czekoladzie strzelającą posypką z gorzkiej czekolady, natomiast Cappuccino Korzenny Piernik natychmiast przywołuje magię i ciepło świątecznej tradycji. W ofercie pozostaje także ulubieniec jesieni – Cappuccino „Cynamonka”, które było najchętniej wybieraną kawą w poprzednim sezonie. Z kolei dla entuzjastów matchy w dalszym ciągu dostępna jest jej wersja klasyczna, truskawkowa, różana i waniliowa – na ciepło lub na lodzie.

Jak wiadomo, w Green Caffè Nero najważniejsza jest kawa, dlatego specjalnie na czas zimowy przygotowano także sezonową mieszankę ziaren Winter Blend. Swoim aromatem i głębią świetnie komponuje się z chłodnym klimatem. W kawie można wyczuć nuty owoców leśnych, pomarańczy i ciemnej czekolady - doskonała propozycja, by celebrować małe radości.

Świąteczne dobroci na talerzach - na słodko i wytrawnie

Wśród deserów królują pozycje, które z pewnością skradną serca gości. Pistacjowe tiramisu, sernik baskijski z orzechową praliną czy karpatka czekoladowa z kremem waniliowym i konfiturą z malin to dopiero początek. Na uwagę zasługuje także tradycyjny piernik staropolski z polewą czekoladową i orzechami włoskimi. Dla zwolenników owocowego twistu znajdzie się także bułeczka francuska z wędzonym twarogiem i konfiturą z moreli oraz klasyczna cynamonka ze skórką pomarańczową.

Z kolei z menu wytrawnego gwiazdą sezonu jest bagietka z pieczoną kaczką, orientalną sałatką i sosem z mango. Oprócz niej na gości czekają bułka proteinowa z wędzonym łososiem, burakiem i labnehem koperkowym oraz aromatyczny quiche z włoską ‘ndują, bakłażanem i dynią. Green Caffè Nero zaprasza także na bagietkę firmową z litewskim śledziem, ogórkiem kiszonym i piklowaną kapustą – ta będzie dostępna wyłącznie w okresie przedświątecznym.

Złota Karta Green Caffè Nero

W tym sezonie świątecznym marka ponownie nagradza swoich stałych gości, wprowadzając akcję Złota Karta. Jest to specjalna, cyfrowa karta dostępna w aplikacji mobilnej Green Caffè Nero, działająca równolegle do standardowego programu lojalnościowego. Pozwala na kolekcjonowanie pieczątek wyłącznie za zakup wybranych produktów z oferty świątecznej, w tym wszystkich deserów i wytrawnych nowości. Po zebraniu sześciu pieczątek uczestnicy otrzymują w prezencie ceramiczny kubeczek do espresso w jednym z czterech wariantów kolorystycznych – idealny, by celebrować rytuał kawowy w domu