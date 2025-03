Happy Easter – wielkanocne dekoracje od Empiku

Podlej bratki w marcu tą naturalną odżywką, a będą bosko kwitły do końca lata. Wysyp kolorowych kwiatów w ogrodzie. Domowy nawóz do bratków

Przygotowując się do Wielkanocy, warto zadbać o odpowiedni wystrój, który wprowadzi do domu radosny i świąteczny nastrój. W kolekcji Happy Easter dostępnej wyłącznie w Empiku znajdziemy m.in. wiosenne wianki, którymi można pięknie ozdobić stół lub drzwi wejściowe, kolorowe świece w kształcie jajek czy szeroki wybór figurek z motywem zajączków. W ofercie nie zabrakło także dużych pluszowych króliczków, które z pewnością przypadną do gustu najmłodszym domownikom, oraz akcesoriów kuchennych, m.in. foremek do pieczenia.

Kolekcja jest dostępna w dwóch modnych odsłonach: pastelowej w odcieniach zieleni, żółci i fioletu oraz w naturalnych barwach uzupełnionych złotymi detalami.

i Autor: materiały prasowe Empik

