Heinz docenia tych, którzy dla grilla zrobią wszystko i… wydaje książkę

„Niezwykła księga grillowych poświęceń” to hołd dla tych, którzy dla smaku grilla zrobią wszystko. Z miłości do rusztu Heinz dzieli się w niej przepisami, poradami i anegdotami. Wydana książka to także pierwsza odsłona nowego pozycjonowania Heinz w Polsce, które wyraża hasło „Heinz. Dla smaku wszystko”. Marka zachęca też do odkrywania miejskich przestrzeni i bezpiecznego grillowania w miejscach do tego przeznaczonych.

i Autor: materiały prasowe Kraft Heinz