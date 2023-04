Hybrydowe, całkowite zaćmienie Słońca w kwietniu 2023. Gdzie oglądać to niezwykłe zjawisko w Polsce?

Relikt z PRL-u dziś wart jest fortunę. Kiedyś każdy miał go w domu. Jeżeli wciąż go posiadasz to możesz na nim nieźle zarobić

Całkowite zaćmienie Słońca w 2023 roku będzie wyjątkowe. Wszystko dlatego, że w kwietniu będziemy świadkami hybrydowego zaćmienia, jednego z siedmiu w tym stuleciu. - „To niezwykle rzadka sytuacja, gdy Księżyc rzucający cień na naszą planetę jest w tak szczególnej odległości od Ziemi, że na skutek jej krzywizny w jednym miejscu jego odległość od powierzchni pozwala zobaczyć zaćmienie całkowite, ale w innych jest ona już zbyt duża i dochodzi do zaćmienia obrączkowego” – wyjaśnia Karol Wójcicki.

Jak dokładnie wygląda hybrydowe zaćmienie Słońca? Spektakularne zjawisko już w kwietniu 2023

Hybrydowe zaćmienie Słońca łączy w sobie dwa zjawiska: zaćmienie całkowite oraz obrączkowe, które zazwyczaj występują osobno. W dwudziestym pierwszym wieku wydarzy się to zalewie siedem razy. Autor bloga „Z głową w gwiazdach” na FB dokładnie wyjaśnia jak wygląda takie zjawisko. - „Zaćmienie obrączkowe powstaje wtedy, gdy obserwowana na niebie średnica tarczy Księżyca podczas zaćmienia jest odrobinę mniejsza od średnicy tarczy Słońca. Wtedy Księżyc nie jest w stanie zasłonić całej tarczy naszej gwiazdy i podczas fazy maksymalnej na niebie obserwujemy właśnie taki słoneczny pierścień. W czasie zaćmienia całkowitego tarcza Księżyca w całości zasłania Słońce”- pisze Karol Wójcicki i dodaje - „Oczywiście w czasie zaćmienia hybrydowego nie widzimy tych dwóch zjawisk jednocześnie. Cień Księżyca będzie pędził po powierzchni Ziemi, a zaćmienie będzie się zmieniało. Na początku podczas wschodu Słońca nad południową częścią Oceanu Indyjskiego nastąpi krótkie zaćmienie obrączkowe (trwające do ok. 5 sekund), a później szybko przejdzie ono w zaćmienie całkowite. W maksymalnej fazie, nieopodal wybrzeża Timoru Wschodniego będzie trwało ono ok. 1m 16s. Na sam koniec zaćmienie znowu przemieni się w obrączkowe, które podczas zachodu potrwa do ok. 10 sekund”.

Hybrydowe, całkowite zaćmienie Słońca w kwietniu 2023. Gdzie oglądać to niezwykłe zjawisko w Polsce?

Całkowite zaćmienie Słońca to zdecydowanie jedno z najpiękniejszych zjawisk astronomicznych. Od stuleci to wydarzenie budzi ogromne emocje. Niektórzy zapaleńcy każdego roku wybierają się w podróż, do miejsca, w którym będzie najbardziej widoczne, by na żywo obserwować, jak dzień zamienia się w noc i zapada zupełna ciemność. Niestety to zjawisko nie będzie widoczne w Polsce ale to nie znaczy, że nie będziemy mogli go zobaczyć. Jednym z miejsc, w których najlepiej obserwować hybrydowe zaćmienie Słońca w kwietniu 2023 jest Australia. To właśnie tam wybiera się popularyzator astronomii – Karol Wójcicki. Autor bloga „Z głową w gwiazdach” planuje przeprowadzić transmisje na żywo. Jednak jak zaznacza w rozmowie z nami, to może być trudne, dlatego, że podczas zaćmienia mogą wystąpić problemy z łącznością. Dzieje się tak dlatego, że w tym samym czasie wiele osób, w jednym miejscu próbuje udostępnić obraz, przez co sieć jest przeciążana. Jednak, nawet jeśli nie uda się przeprowadzić transmisji, to na profilu na FB nie zabraknie zdjęć i filmów z kamery 360.

