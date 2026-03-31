Ile powinien ważyć plecak ucznia? Poznaj sprawdzone sposoby na odciążenie kręgosłupa dziecka

Ile powinien ważyć plecak ucznia? Sprawdzamy bezpieczne normy

Kiedy patrzymy na nasze pociechy uginające się pod ciężarem szkolnego wyposażenia, często zastanawiamy się nad granicą bezpieczeństwa. Codzienne pakowanie książek, zeszytów ćwiczeń i dodatkowych gadżetów sprawia, że torba szybko staje się ogromnym balastem. Warto jednak wiedzieć, że istnieją konkretne wskazówki pomagające w ocenie sytuacji na chłodno.

Jak możemy przeczytać na portalu Mayo Clinic News Network, waga plecaka nie powinna przekraczać 15 procent masy ciała dziecka. Najprościej jest po prostu postawić zapakowaną torbę na zwykłej domowej wadze łazienkowej i porównać wynik z wagą naszego ucznia. Niektóre zalecenia mówią o przedziale od 10 do 20 procent, więc trzymanie się tych 15 procent to bardzo rozsądny środek dla zdrowia małych pleców.

Jak ciężki tornister wpływa na kręgosłup i postawę malucha?

Zbyt duża liczba kilogramów na plecach wymusza na dziecku zupełnie nienaturalną pozycję podczas chodzenia. Nawet jeśli szelki są dobrze wyregulowane, maluch często musi pochylać się mocno do przodu dla złapania równowagi i poradzenia sobie z tym nadbagażem. Taka sytuacja prowadzi niestety do zaburzenia naturalnej krzywizny w dolnym odcinku pleców.

Dodatkowe obciążenie sprawia również, że ramiona zaczynają się zaokrąglać, a górna część pleców niebezpiecznie się wygina. W efekcie po powrocie z lekcji dzieci mogą narzekać na uciążliwy ból szyi, barków oraz całego kręgosłupa. Pilnowanie odpowiedniej wagi tego co uczeń zabiera na lekcje to absolutna podstawa pozwalająca uniknąć problemów z postawą w przyszłości.

Co zostawić w szkolnej szafce, żeby skutecznie odciążyć plecak?

Najlepszym sposobem na odchudzenie szkolnej torby jest mądre korzystanie z tego, co oferuje sama szkoła. Jeśli w budynku są dostępne szafki lub wolne półki w klasie, dobrym pomysłem może być ustalenie z dzieckiem następujących zasad dotyczących tego, co powinno tam zostawać:

grube podręczniki i zeszyty ćwiczeń niepotrzebne do odrabiania zadań domowych

farby, bloki rysunkowe i inne ciężkie materiały plastyczne na zajęcia praktyczne

strój na lekcje wychowania fizycznego oraz zapasowe buty na zmianę

dodatkowe przybory geometryczne czy duży piórnik z nadmiarem flamastrów

W pierwszych latach nauki w odpowiednim segregowaniu książek często pomagają wychowawcy. Starszaki natomiast muszą już same pilnować przynoszenia do domu tylko tych materiałów, z których faktycznie będą się tego samego dnia uczyć lub odrabiać wyznaczone zadania.

Jak pomóc dziecku nosić mniej kilogramów na lekcje? Sprawdzone rady

Oprócz zostawiania rzeczy w szafkach, warto przyjrzeć się samemu plecakowi już na etapie zakupów. Na początek dobrym krokiem będzie wybór jak najlżejszego modelu, który sam z siebie nie dokłada dziecku zbędnych gramów na starcie. Pilnujmy też regularnie, żeby uczeń nie nosił codziennie do szkoły niepotrzebnych zabawek czy grubych książek do czytania w wolnym czasie. Fajnym pomysłem jest również porozmawianie z innymi rodzicami i nauczycielami o wdrożeniu innych szkolnych rozwiązań. Czasem wystarczy poprosić o wydłużenie przerw, żeby dzieci miały czas spokojnie podejść do swoich szafek i wymienić książki między lekcjami. Można też wspólnie pomyśleć o szerszym wykorzystaniu lżejszych wydań w miękkiej oprawie lub materiałów edukacyjnych udostępnianych w internecie.

Źródła

Mayo Clinic News Network () (https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-qa-are-backpacks-hurting-your-kids-backs/)

KidsHealth.org (Nemours Foundation) () (https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/2664/MCBE/2533232/Backpack_Safety.pdf)

Lockers in state-funded schools to take load off bags () (https://repository.education.gov.in/wp-content/uploads/2020/12/lockers-in-state-funded-schools-to-take-load-off-bags.pdf)

