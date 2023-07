Ile zwierząt widzisz na tym obrazku? Test na inteligencję i spostrzegawczość powalił na łopatki niejednego bystrzaka!

Test na inteligencję i spostrzegawczość z obrazka

W sieci można natknąć się na wiele zagadek, które mają na celu sprawdzenie naszej spostrzegawczości i wiedzy. Tak jest też w przypadku testu obrazkowego, który został zamieszczony na TikToku przez internautę o nicku @iam_riddler67. Już sama nazwa użytkownika TikToka wskazuje, że lubi on zagadki i na jego profilu ich zdecydowanie nie brakuje. Jedna z nich to doskonały test na inteligencję i spostrzegawczość. Można go potraktować jako formę zabawy, jednak należy pamiętać, że aby uzyskać prawidłową odpowiedź, trzeba porządnie się skupić i zachować cierpliwość, gdyż ilustracja to tak naprawdę złudzenie optyczne i przez to łatwo możemy się pogubić. Zatem na czym polega ten test spostrzegawczości z obrazka? Otóż trzeba spojrzeć na obrazek i odpowiedzieć na pytanie, ile zwierząt na nim widzisz. Ilustracja jest czarno-biała i może się wydawać, że rozwiązanie jest banale, jednak to tylko pozory.

Ile zwierząt widzisz na obrazku?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka oczywista i świadczą o tym komentarze dodane przez internautów pod testem. Ile zwierząt widzisz na obrazku? Jedni piszą, że 5, inni widzą 10, a są także tacy, którzy naliczyli ich aż 29. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? W dalszej części filmiku autor pokazuje dokładnie, gdzie znajdują się kolejne zwierzęta. Wśród zwierząt możemy łatwo zidentyfikować: słonia, osła, psa, kota, mysz, delfina, krokodyla, krewetkę, węża, komara, żółwia i rybę. W sumie zwierząt na obrazku znajduje się 13. I to jest prawidłowa odpowiedź.

