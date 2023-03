Imiona na bierzmowanie damskie. Ich znaczenie i symbolika. Jaką patronkę wybrać?

Spis treści

Bierzmowanie - w jakim wieku się go przyjmuje?

Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów świętych udzielanych wiernym Kościoła katolickiego, stanowiący dopełnienie chrztu. W Kościele Rzymskokatolickim do bierzmowania dopuszczani się wierni w wieku 14-18 lat. Z reguły sakrament przyjmowany jest tuż przed zakończeniem ósmej klasy szkoły podstawowej. Zanim jednak osoba zostanie dopuszczona do przyjęcia sakramentu bierzmowania, musi spełnić szereg warunków. Oczywiście w zależności od parafii przed bierzmowaniem należy:

brać udział we mszy świętej w każdą niedzielę, święta oraz pierwsze piątki miesiąca,

zaliczyć wymagane modlitwy i pytania,

przystępować do spowiedzi w każdy pierwszy piątek miesiąca,

rzetelnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,

uczęszczać na nabożeństwa różańcowe, roraty oraz rekolekcje,

złożyć podanie do biskupa z prośbą o udzielenie sakramentu.

Jakie imię do bierzmowania wybrać?

Bierzmowanie to zgodnie z tradycją chrześcijańską jeden z najważniejszych sakramentów w Kościele katolickim. Tradycja wybierania imion została zaczerpnięta z Pisma Świętego i nawiązuje do momentu, w którym Jezus nadawał imiona swoim uczniom. Jakie imię do bierzmowania należy wybrać? Kościół nakazuje, aby było to imię któregoś ze świętych lub błogosławionych. Z tego względu wybór imienia do bierzmowania nieco się zawęża. Warto wybrać imię świętego, którego uważasz za swój wzór do naśladowania, gdyż to właśnie ona staje się patronem naszej życiowej drogi. W przypadku wybierania imienia do tego sakramentu raczej powinno się odpuścić kryterium jego atrakcyjności, a kierować się życiem osoby, która je nosiła.

Imiona do bierzmowania damskie i ich znaczenie

Poniżej przedstawiamy imiona na bierzmowanie damskie, które są najpopularniejszymi wyborami podczas bierzmowania. Imiona na bierzmowanie damskie i ich znacznie można sprawdzić w "Żywocie świętych". Tam można poznać szczegółową historię swojej patronki, którą wybraliśmy sobie podczas przyjmowania sakramentu.

Agata – patronka sztuki, artystów, kominiarzy, pielęgniarek,

Agnieszka – patronka dziewic, narzeczonych, dzieci, panien,

Anastazja – patronka cenzorów,

Anna – patronka matek, gospodyń domowych, wdów, stolarzy,

Barbara – patronka górników, dobrej śmierci,

Daria – patronka sędziów,

Elżbieta – patronka matek i żon,

Helena – patronka farbiarzy,

Irena – patronka dziewcząt,

Joanna – patronka pracowników radia i telewizji,

Katarzyna – patronka chorych,

Kinga – patronka górników kopalni soli,

Klara – patronka radia i telewizji,

Krystyna – patronka młynarzy,

Lidia – patronka farbiarzy,

Łucja – patronka niewidomych,

Magdalena - patronka zakonów żeńskich, kobiet i osób kuszonych,

Małgorzata – patronka bezpłodnych kobiet,

Maria – patronka młodzieży, aktorów,

Marta – patronka gospodyń domowych,

Monika – patronka wdów,

Paulina – patronka młynarzy,

Rozalia – patronka chorych na choroby zakaźne,

Róża – patronka kwiaciarek,

Rita – patronka spraw beznadziejnych,

Sabina – patronka gospodyń domowych,

Stefania – patronka poszukiwaczy skarbów,

Urszula – patronka nauczycielek,

Weronika – patronka praczek.

Imiona na bierzmowanie damskie: nietypowe

Jeśli chcesz wybrać nietypowe imię na bierzmowanie damskie, bo liczy się dla Ciebie oryginalność, to warto pochylić się nad którymś z poniższej listy. Te nietypowe imiona na bierzmowanie są raczej rzadko wybierane. Kim były święte noszące te imiona?

Apolonia - patronka dentystów,

Blandyna - patronka pomocy domowych,

Cecylia - roztacza opiekę nad muzykami,

Eulalia - opiekuje się żeglarzami,

Felicyta – patronka kobiet,

Filomena - roztacza opiekę nad tymi, którzy zdają egzaminy,

Franciszka - jest opiekunką emigrantów,

Gertruda - patronka podróżników i pielgrzymów,

Hildegarda – patronka językoznawców,

Jadwiga - to patronka Polski i Śląska,

Kunegunda - patronka kobiet w ciąży,

Otylia - patronka osób chorych na choroby gardła,

Teresa – patronka Hiszpanii,

Walburga jest patronką rolników, żeglarzy i zwierząt domowych,

Zdzisława - opiekunka młodych małżeństw.