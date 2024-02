Ingka Centres uruchomiło pierwszy w Polsce internetowy system wynajmu powierzchni sprzedażowych i reklamowych w swoich centrach handlowych.

Nowa platforma to reakcja na aktualne potrzeby klientów biznesowych ‒ zarówno korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Book a Corner daje możliwość prezentacji swoich produktów i usług przy mniejszym nakładzie finansowym, z wykorzystaniem wzmożonego ruchu konsumentów dużego centrum handlowego. Poprzez system można wynająć kiosk typu pop-up, wyspy handlowe, przestrzeń do ekspozycji produktu, salę do organizacji wydarzeń, tereny zewnętrzne oraz nośniki reklamy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Nowe rozwiązanie umożliwia dobór przestrzeni gwarantującej dopasowane do potrzeb klienta otoczenie handlowe i dobrą widoczność wśród konsumentów odwiedzających obiekty.

‒ Book a Corner to nowoczesne, a zarazem kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorców i domów mediowych. Dzięki niemu, wynajem powierzchni handlowej, reklamowej czy eventowej dopasowanej do indywidualnych potrzeb jest wyjątkowo prosty – powiedziała Dagmara Pozowska, Centres Operations Manager w Ingka Centres.

Zaletą nowej formy wynajmu jest komfort użytkowania w dowolnym miejscu na świecie, którego jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu. Procedura sprzedaży i obsługi najemców przez internet znacznie upraszcza komunikację, przebieg procesu i zarządzanie nim. Raport CBRE „E-commerce in the post-pandemic era” na temat wpływu pandemii na sprzedaż online wskazuje na to, że sprzedaż e-commerce zagościła na stałe w życiu Polaków.

‒ Book a Corner jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę samodzielności klientów biznesowych oraz oszczędności czasu. Wychodzimy naprzeciw zapracowanym przedsiębiorcom i marketerom. Platforma umożliwia klientom sprawne działanie. Dzięki temu znacznie szybszej osiągają swoje cele biznesowe. Wynajęcie przestrzeni w jednym z trzech obiektów, gdzie uruchomiliśmy system, możliwe jest w dosłownie kilku krokach. Pozwala to na uniknięcie zbędnej biurokracji ‒ dodała Dagmara Pozowska, Centres Operations Manager.

Wynajmując przestrzeń na krótki okres nowi najemcy mogą wypróbować sprzedaż w dużym obiekcie handlowym i po teście zdecydować się na długi wynajem. Skorzystać z nowego rozwiązania mogą także obecni najemcy, by w łatwy sposób poszerzyć swoją obecność w wybranej lokalizacji.

Platforma BAC prezentuje najbardziej aktualną ofertę centrów handlowych Ingka Centres. Rezerwacji przestrzeni można dokonywać nawet z 1-dniowym wyprzedzeniem. Umowy podpisywane są na okres od 1 dnia do roku. Wybór przestrzeni wynajmowanej i samo podpisanie umowy odbywają się na platformie. W dalszych krokach system umożliwia elektroniczne fakturowanie, płatność oraz zarządzanie umową. Całość przebiega bez zbędnych formalności, wymiany dużej liczby maili, czy telefonów. Platforma jest intuicyjna i łatwa w obsłudze. Wszystkie operacje są w pełni bezpieczne.

Ingka Centres, rozumiejąc potrzeby współczesnego handlu, redefiniuje rolę swoich centrów, które oprócz prowadzenia działań komercyjnych, są również miejscami spotkań lokalnych społeczności, stając się w ten sposób ośrodkami nowego konceptu dotarcia do konsumenta. Platforma Book a Corner to doskonały sposób dostosowania oferty obiektu do oczekiwań odwiedzających, m.in. z pokolenia Z, żyjących w szybko zmieniającym się i zdigitalizowanym świecie.

i Autor: Materiały prasowe Ingka Centres

