Jak ludzie nazywają swoje roboty sprzątające? Króluje jedno imię

W ankiecie marki Shark ujawniono, że wariacje imienia „Robert” (Bob, Rob, Robbie) są niekwestionowanymi mistrzami, okazując się najpopularniejszymi przydomkami dla robotów odkurzających w Europie i na Bliskim Wschodzie. Inne imiona wahały się od praktycznego "Czyściocha" po słynnego "Franka". Zjawisko nadawania przez konsumentów imion swoim robotom odkurzającym, tak jak zwierzętom domowym, podkreśla rosnący trend uczuć i emocjonalnego związku z naszą domową technologią. Ponieważ technologia płynnie wplata się w nasze codzienne życie, okazuje się, że nie tylko jej używamy – nawiązujemy z nią kontakt.

Dowodząc, że pozytywne ludzkie połączenie z technologią kwitnie, połowa respondentów z Polski stwierdziła, że uważa, że roboty odkurzające mają własne osobowości, a aż 72% odczuwa sentyment do technologii, której nadało imię, co dodatkowo utwierdza nas w przekonaniu, że tworzymy silne więzi z technologiami w naszych domach. Co więcej, 80% właścicieli robotów odkurzających stwierdziło, że nadanie imienia robotowi sprawiło, że korzystanie z niego stało się przyjemniejsze, a 78% stwierdziło, że nadanie imienia dodało poczucia humoru codziennym czynnościom. Jak pokazują wnioski z badania, technologia domowa to nie tylko praktyczne wsparcie, ale także korzyść emocjonalna.

Nic dziwnego, że trend nadawania imion robotom odkurzającym jest najbardziej popularny wśród obeznanych z technologią millenialsów i pokolenia Z w Polsce. Aż 59% pokolenia Z nadało imię swojemu robotowi odkurzającemu. Ankieta ujawniła również, że większość millenialsów (69%) i pokolenia Z (61%) twierdzi, że nadanie imienia robotowi odkurzającemu sprawia, że czują się z nim bardziej związani. Ponieważ przyjazne dla użytkownika produkty technologiczne, takie jak roboty odkurzające, stają się coraz bardziej obecne w naszych domach, wyniki opublikowane przez markę Shark sugerują, że społeczeństwo przyjmuje je z otwartymi ramionami i znajduje sposoby na włączenie ich do codziennego życia.

Komentując rosnącą więź emocjonalną, jaką ludzie tworzą z robotami, Guy Laban, pracownik naukowy (Postdoctoral Research Associate) w Katedrze Informatyki i Technologii Uniwersytetu w Cambridge, powiedział: „To dla mnie naprawdę fascynujące, że coroczne badanie przeprowadzone przez Shark nieustannie podkreśla, jak bardzo społeczeństwo wykorzystuje technologię w swoich domach. W moich badaniach analizuję, w jaki sposób interakcje między ludźmi a robotami mogą nabierać emocjonalnego znaczenia i tworzyć silne więzi. Odkryłem, że poza ułatwianiem nam życia, roboty mogą również poprawiać nasze samopoczucie, gdyż ludzie czują się bardziej komfortowo i mniej samotnie w obecności robotów. Nie dziwi mnie, że ludzie nadają imiona swoim robotom odkurzającym, ponieważ wzmacnia to i uosabia emocjonalną więź, która tworzy się, gdy roboty, takie jak te odkurzające, są obecne wśród nas. Wierzę, że ten trend będzie stawał się coraz bardziej powszechny i w nadchodzących latach zobaczymy jeszcze więcej osób, które zaproszą roboty do swoich domów.”

Michael Maier, Dyrektor Zarządzający na Europę Centralną w Shark dodał: "Wyniki naszej ankiety dotyczącej nazewnictwa robotów pokazały, jak głębokie więzi konsumenci tworzą z naszą technologią. Shark dokłada wszelkich starań, aby wprowadzać innowacje w produktach, które spełniają i przekraczają potrzeby konsumentów. Chcemy pomóc wzmocnić te połączenia i jeszcze bardziej zintegrować się z codziennym życiem konsumentów, poprzez produkty takie jak robot odkurzający Shark PowerDetect. Ciekawie będzie obserwować i zobaczyć, czy Robert, Bob i Robbie pozostaną najpopularniejszymi imionami w 2026 roku."

Roboty odkurzające to nie jedyne urządzenia domowe, którym ludzie nadają imiona. W całej Europie i na Bliskim Wschodzie 14% osób nadało imię swojemu laptopowi, ekspresowi do kawy, a nawet pralce.