Jak ogrzewać dom w dzisiejszych czasach?

Pompy ciepła coraz częściej zastępują w polskich domach różnego typu kotły. Jednak wiele osób wciąż uważa, że tak nowoczesne urządzenia nadają się tylko do nowych budynków. To całkowicie błędne przekonanie, ponieważ zasadniczym przeznaczeniem pomp ciepła jest efektywne ogrzewanie (lub dodatkowo chłodzenie) wszelkich budynków - nowych i starych, nawet zabytkowych, o różnym standardzie energetycznym, wyposażeniu czy wymaganiach użytkowników. Dlatego na rynku mamy tak obszerną ofertę pomp ciepła. Receptą na sukces jest przede wszystkim właściwe dobranie urządzenia do potrzeb naszego domu i profesjonalny montaż.

To się opłaca!

“Po dwóch sezonach grzewczych mogę śmiało powiedzieć, że pompa ciepła to jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęliśmy podczas remontu domu. Komfort jest nieporównywalny – w domu zawsze jest ciepło, a rachunki za ogrzewanie spadły o ponad połowę. Nie musimy przy niej praktycznie nic robić, a dzięki aplikacji mogę kontrolować wszystko z telefonu. Dodatkowo mamy poczucie, że robimy coś dobrego dla środowiska i otoczenia, w którym żyjemy” – mówi Pani Teresa, użytkowniczka pompy ciepła ze Świnoujścia.

W starszych i nowych domach

O tym, że pompy ciepła świetnie sprawdzają się w różnych domach, przekonują opinie samych użytkowników. Badanie SW Research (agencji, która opracowuje też sondaże polityczne) pokazuje, że 81 proc. mieszkańców domów z ociepleniem ścian jest zadowolonych z ogrzewania pompą ciepła. W domach starszych, nieocieplonych, poziom zadowolenia też jest wysoki i sięga 63 proc.

To opłacalna inwestycja. Przy odpowiednim doborze pompy ciepła i jej instalacji, nakłady zwracają się już w kilka lat dzięki trwałemu obniżeniu rachunków za ogrzewanie. Pompa ciepła jest bowiem dużo bardziej efektywna od wszystkich kotłów, wytwarzając z każdej jednostki energii elektrycznej pobranej z sieci od 3 nawet do 5 razy więcej ciepła. Jeśli doda się do niej fotowoltaikę i magazyn energii, wzrośnie samowystarczalność energetyczna domu, a ciepło będzie jeszcze tańsze.

Dla komfortu, zdrowia i portfela

Pompa ciepła zapewni też wysoki komfort i bezpieczeństwo użytkowania - automatycznie dostosuje swoją pracę do aktualnych potrzeb, umożliwiając nam pełną kontrolę i wygodne sterowanie systemem grzewczym np. przez aplikację w telefonie. Nie będzie przy tym emitować szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń, odpowiedzialnych za smog i wiele poważnych chorób. Wiele modeli dodatkowo może służyć latem do chłodzenia pomieszczeń. To niewątpliwie inwestycja przyszłościowa, która sprawia, że nasz dom zyskuje na wartości.

Docenia to zdecydowana większość użytkowników pomp ciepła w Polsce, bo aż 80 proc. ogółu badanych jest zadowolonych z tej formy ogrzewania – wynika ze wspomnianych wcześniej analiz SW Research. Jeszcze lepszy wynik uzyskano w badaniu Instytutu Ekonomii Środowiska - tu 85 proc. posiadaczy pomp ciepła uznało, że to najlepsze źródło ogrzewania dla domu. Dla porównania: wśród użytkowników kotłów gazowych satysfakcję deklaruje około 60 proc., a kotłów na pellet – około 70 proc.

Aby wstępnie oszacować korzyści z inwestycji w pompę ciepła, warto skorzystać z szybkiego kalkulatora kosztów ogrzewania, który jest dostępny pod kodem QR:

Wiele informacji znajdziemy także na stronie www.pompujcieplozglowa.pl