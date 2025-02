Jak podróżować 2025 roku? Gorące trendy i pomysły na niezapomniany urlop

Dokąd pojechać na dłuższy urlop lub weekendowy wypad? Wszystko zależy od tego, co lubisz i czego akurat potrzebujesz. W zależności od tego, czy pasjonują cię historie z dreszczykiem, romantyczne widoki, obserwacja nocnego nieba, czy może liczy się klimat albo spokój. Eksperci Kiwi.com przygotowali siedem podróżniczych trendów, które zainspirują Cię do ruszenia w drogę.

Jak podróżować 2025 roku? Gorące trendy i pomysły na niezapomniany urlopowy

Jednym z popularnych trendów podróżniczych jest „nocturism”. To idealna propozycja dla fanów nocnych wrażeń i romantycznych obserwacji nieba.

- Trend polega na eksplorowaniu nowych miejsc po zmroku jak np. obserwowanie gwiazd na pustyni w Maroku połączone z noclegiem w beduińskiej wiosce, nocne rejsy gondolą po kanałach w Wenecji w karnawałowych maskach czy polowanie na zorzę polarną. Po dotarciu do celu koniecznie warto spytać o program lokalnych nocnych wydarzeń – może to być spacer z przewodnikiem, odkrywający lokalne legendy lub historyczne tajemnice, owiane mroczną tajemnicą – proponują eksperci z Kiwi.com.

Innym sposobem na podróżowanie jest wyjazd do miejsc, w których odetchniemy od upału. „Coolcationing” to jeden z najpopularniejszych trendów ubiegłego roku. A w związku ze zmianami klimatu ma szanse zostać z nami na dłużej.

- Dania, Holandia i Szwajcaria stały się popularnymi miejscami na „coolcationing” wśród polskich podróżników w lipcu i sierpniu ubiegłego roku. Litwa, Łotwa i Estonia również oferują doskonałe warunki, podobnie jak Wielka Brytania — zapewniają eksperci z Kiwi.com i dodają — Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, Szkocja z Wyspami Szetlandzkimi to możliwość doświadczenia „island-hopping”. To kolejny trend podróżniczy, który będzie kontynuowany w tym roku. Ten styl podróżowania jest idealny dla osób szukających ciągłej stymulacji i różnorodności, preferujących odkrywanie wielu miejsc, zamiast osiedlania się w jednym miejscu. Warto rozważyć podróż na Azory — europejski odpowiednik Malediwów. Nie trzeba dodawać, że Azja pozostaje rajem dla miłośników „island-hoppingu”. Według analizy Kiwi.com, w ubiegłym roku odnotowano znaczny wzrost rezerwacji w Azji i zanosi się na to, że trend ten będzie kontynuowany w 2025 roku. Malediwy, które znalazły się wśród 20 najpopularniejszych destynacji wśród polskich podróżników w 2024 roku, są rajem dla fanów island-hoppingu, oferując ponad 1 200 wysp, po których można „skakać”.

Eksperci przypominają także o Tajlandii, która jest idealnym miejscem na „island-hopping”, ale spełnia także wszystkie warunki kolejnego popularnego trendu, jakim jest „set-jetting”. To sposób podróżowania polegający na odwiedzaniu miejsc z filmów i seriali. Fani serialu „Biały Lotos”, którego najnowszy sezon rozgrywa się w Tajlandii, mogą obrać ten kraj za cel podróży.

- Kiwi.com sprawdziło, że po premierze drugiego sezonu Białego Lotosu w Polsce w październiku 2022 roku, zainteresowanie podróżami do Sycylii, gdzie toczyła się akcja serialu, wzrosło. Grudzień 2022 i styczeń 2023 były miesiącami, w których Kiwi.com zarejestrowało najwięcej rezerwacji na loty na włoską wyspę na 2023 rok. Było ich niemal 4 razy więcej niż w listopadzie 2022 roku, miesiącu, od którego liczba rezerwacji zaczęła rosnąć – informuje firma travel-tech oraz wyszukiwarka tanich lotów.

Warto dodać, że w Tajlandii kręcono mnóstwo filmów m.in. „Kac Vegas w Bangkoku”, „Bridget Jones: W pogoni za rozumem”, „Niebiańską plażę”, czy jedną z części filmów o Jamesie Bondzie - „Człowiek ze złotym pistoletem”.

Kolejną podróżniczą inspiracją może być „calmationing”. To trend, który w dzisiejszym zabieganym świecie rozważyć powinien chyba każdy. Chodzi o to, by odpocząć, wyciszyć się i skupić na tym, co tu i teraz.

- Pomyśl o ośrodkach wellness, azylach przyrody, unikaniu turystycznych miejsc i delektowaniu się okolicznościami przyrody. Podejmij wyzwanie Kiwi.com i spróbuj włączyć zasady „calmcationingu” nawet podczas zwiedzania tętniących życiem miast – zachęcają eksperci.

W parze z „calmcationingiem” może iść także „jomo” (joy of missing out), które stoi w opozycji do „fomo” (fear of missing out). To trend, który polega na skupieniu się na swoim dobrostanie, bez używania cyfrowych rozpraszaczy takich jak np. telefon z dostępem do social mediów lub internetu. Do takiego odpoczynku warto wybrać miejsca mniej popularne i z ograniczonym zasięgiem np. na terenie lub w okolicach parków narodowych i rezerwatów przyrody.

- Nawiąż kontakt z mieszkańcami, którzy pomogą odkryć Ci ukryte skarby nieopisane w tradycyjnych przewodnikach. Te autentyczne doświadczenia czekają na całym świecie, nawet w popularnych miejscach turystycznych. Kluczem jest mieć oczy i uszy szeroko otwarte – zachęca Kiwi.com

