Jak Polacy dbają o swoje psy? Najnowsze wyniki badań nie pozostawiają złudzeń

W czasie choroby zwierzęcia aż co drugi (53%) właściciel deklaruje, że koncentruje całą swoją uwagę na psie, często rezygnując z innych obowiązków i aktywności.

Opiekunowie zwracają uwagę na rolę żywienia podczas choroby czworonoga. Niemal 90% z nich uważa, że właściwa karma może wspierać proces leczenia. Ważne, aby nie tylko działała, ale także smakowała psu i była dobrej jakości.

Co trzeci ankietowany twierdzi, że istnieje potrzeba wprowadzenia dni wolnych nad opiekę nad zwierzakiem.

Czas choroby – czas trudnych emocji i pełnej mobilizacji

Największym wyzwaniem dla opiekunów czworonogów okazuje się nie logistyka, ale… serce. Prawie 50% badanych przyznało, że podczas opieki nad chorym psem czuło bezradność.

Aż 45% wskazało, że najbardziej obciążał ich widok cierpiącego psa. Opiece nad chorym pupilem towarzyszą także inne, bardzo różne emocje, najczęściej: odpowiedzialność (52 %), obawa (50%) i stres (45%), ale także czułość (45%) i miłość (niemal 40%). Leczenie i diagnoza to również duże wyzwania finansowe – koszty są poważnym obciążeniem dla domowych budżetów, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację opiekunów. Prawie połowa (49%) badanych musiała ustalić priorytety dotyczące budżetu domowego, tak by móc pokryć wydatki na wspieranie psa w chorobie. Ale… z drugiej strony właściciele czworonogów nie chcą oszczędzać na ich zdrowiu - 71% uczestników badania deklaruje, że jest gotowa wydać więcej na wysokiej jakości karmę wspierającą leczenie.

Więcej empatii i… dni wolnych na chorego pupila?

Choroba psa ma znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie ich właścicieli. Ponad połowa z nich przyznała, że koncentruje wtedy całą swoją uwagę na zwierzęciu (55%), często kosztem innych spraw – 32% zaniedbało z tego powodu obowiązki domowe, a 27% musiało zrezygnować z pracy, urlopu lub wydarzeń towarzyskich.

Choć większość właścicieli psów może liczyć na zrozumienie i wsparcie ze strony najbliższych (66%) oraz ich pomoc (62%), to aż 30% przyznaje, że spotyka się z brakiem empatii ze strony otoczenia. Blisko połowa ankietowanych (48%) deklaruje, że oczekuje większego zrozumienia społecznego dla sytuacji, w której ich pies choruje. Budujące jest, że prawie połowa ankietowanych spotkała się ze wsparciem i zrozumieniem w pracy (48%).

Co ciekawe, aż jedna trzecia respondentów uważa, że powinno istnieć prawo do krótkiego urlopu opiekuńczego lub kilku dni wolnych, które można byłoby wykorzystać na opiekę nad chorym pupilem.

Ważna rola karm weterynaryjnych

Polacy stają się coraz bardziej świadomymi opiekunami. Wiedzą, że podobnie jak w przypadku ludzi – żywienie ma kluczowe znaczenie dla zdrowia ich zwierząt. Aż 65% właścicieli słyszało o karmach weterynaryjnych, a 40% z nich sięgnęło po nie w czasie choroby swojego pupila. Niemal 90% uważa, że dieta może mieć wpływ na zdrowie psa i wspierać proces jego leczenia. Co ważne, zdecydowana większość osób korzystających z takich karm jest zadowolona z efektów. Problemy trawienne lub jelitowe (51%) oraz alergie i nietolerancje pokarmowe (31%) to główne powody wybierania karm weterynaryjnych. Na ich wybór mają wpływ przede wszystkim rekomendacje lekarzy weterynarii (55%), skuteczność diety (35%) oraz jakość (35%). Dla 55% ważne jest, aby karma weterynaryjna zawierała składniki, które pomagają w chorobie. Choroba psa to trudne doświadczenie zarówno dla jego opiekuna, jak i całej rodziny.

Widzimy, że właściciele chorych zwierząt po postawieniu diagnozy poszukują odpowiedniej karmy. Zauważamy, że coraz częściej podejmują tę decyzję świadomie, co potwierdzają wyniki badań. Właściciele nie chcą iść na kompromis, chcą, aby dieta weterynaryjna nie tylko działała, ale także smakowała psu i była dobrej jakości. Jest to ważne aż dla 81% badanych. Równocześnie wielu z nich obawia się, że musi wybierać między skutecznością a jakością diety czworonoga (39%). VET EXPERT od lat oferuje karmy, które nie wymagają kompromisu i kompleksowo opiekują potrzeby psa w chorobie. Co ważne, nasze produkty zostały opracowane przez lekarzy weterynarii – ekspertów w zakresie dietetyki weterynaryjnej. Ich skuteczność potwierdzają zadowoleni opiekunowie psów – aż 96% z nich jest zadowolonych ze stosowania naszych diet 1– mówi Izabela Cupiał, Brand Leader z VET EXPERT.

Polacy chcą dla swoich pupili jak najlepiej – i coraz częściej traktują ich nie tylko jak przyjaciół, ale jak pełnoprawnych członków rodziny. Rosnące oczekiwania wobec otoczenia, a nawet postulaty o prawo do urlopu opiekuńczego, pokazują, jak silna jest więź między ludźmi a ich zwierzętami.