Poznanie osobowości kota kluczem do prawidłowej opieki nad nim. Wsparciem może być spotkanie z behawiorystą

– Polska jest krajem, w którym żyje 7 mln kotów. Są dla nas ważne i nie jest to tylko deklaracja naszego serca, ale również badania wskazujące na to. Marka WHISKAS przeprowadziła ogólnopolskie badanie w ramach kampanii „Koci Mrraj”, czyli polskiej edycji globalnej kampanii WHISKAS „Purradise”, w którym 80 proc. kocich opiekunów odpowiedziało, że chciałoby zadać swojemu kotu pytanie, czy jest szczęśliwy, o czym myśli. Jest to dowodem na to, że zależy nam na tym, aby naszemu kotu było dobrze i aby był szczęśliwy – mówi w rozmowie z agencją Newseria Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska.

Podkreśla, że szczęśliwy kot oznacza między innymi odpowiedzialnego i troskliwego opiekuna, który zna potrzeby behawioralne swojego pupila i mądrze je zaspokaja.

– Każdy opiekun kota powinien być świadom jego potrzeb behawioralnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, dzięki czemu opieka nad nim może realizować te podstawowe potrzeby behawioralne zwierzęcia. Nasze zwierzę może osiągnąć wówczas dobrostan, czyli stan równowagi pomiędzy zdrowiem fizycznym, psychicznym a środowiskiem, w którym żyje – mówi Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.

Ekspertka zwraca również uwagę na to, w jaki sposób bawimy się z kotami. Z uwagi na to, że są zwierzętami łownymi, które żyją według schematu polowanie – jedzenie – spanie, zadaniem opiekunów jest zaspokajanie potrzeby łowieckiej poprzez zabawę. Powinna ona trwać maksymalnie kilka minut i odbywać się nie więcej niż dwa-trzy razy dziennie. Zarówno nadmiar takich aktywności, jak i ich niedobór mogą być przyczyną frustracji kota.

– Ważne jest też to, żeby zabawa wpisywała się w łańcuch łowiecki: polowanie – jedzenie – spanie. Czyli po kilkuminutowej sesji zabawy pozwalamy kotu upolować w łapki zabawkę, którą się bawimy, bo to jest moment, kiedy on musi poczuć zdobycz dzięki receptorom czuciowym. Następnie podajemy posiłek albo koci przysmak, żeby przejść do etapu jedzenia. Później nie niepokoimy już naszego kota, pozwalamy mu odpocząć w dowolny, wybrany przez niego sposób, aby domknąć łańcuch łowiecki i przejść do etapu spania – tłumaczy lekarka weterynarii.

Jak zaznacza, koty różnią się od siebie temperamentem, stanem zdrowia, wiekiem, a także mają inne preferencje dotyczące wielu sytuacji, co wpływa na sposób zaspokajania ich potrzeb behawioralnych. Niektóre zwierzęta są bardziej otwarte, a inne wycofane. Część z nich ma większy apetyt, preferuje mokrą karmę, a pozostałe odwrotnie. Jako opiekunowie powinniśmy dostosowywać realizację każdej potrzeby kotów domowych do ich indywidualnych cech.

– Spotkania z behawiorystą mogą być bardzo przydatne w przypadku obecności zwierząt w naszym domu. Jeżeli zauważymy jakieś niepokojące objawy u kota albo tzw. zachowania niepożądane, które nam się nie podobają, z którymi nie potrafimy sobie samodzielnie poradzić, dobrze jest zaprosić behawiorystę do swojego domu. Po to, aby mógł nam wskazać, której potrzeby behawioralnej my nie zaspokajamy u naszego zwierzęcia – mówi Małgorzata Głowacka.

Podkreśla, że koty nie są trudnymi zwierzętami do współpracy, jednak mogą być trudniejsze do zrozumienia niż psy. Ich reakcje nie są tak oczywiste, dlatego wymaga to od opiekuna edukacji w zakresie potrzeb behawioralnych kotów i czytania ich języka ciała.

– Z dr Tammie King z Instytutu Nauki o Zwierzętach w WALTHAM opracowaliśmy wspólnie pięć podstawowych osobowości kota. Określenie ich pozwala opiekunom w odpowiedni sposób odpowiadać na ich potrzeby – mówi Marzena Ignaczak.

– Podobnie jak ludzie, koty mają swoje osobowości – a ta indywidualność kształtuje ich zachowanie, od sposobu, w jaki wchodzą z nami w interakcję, po preferencje żywieniowe. Pewny siebie, ciekawski kot bez wahania spróbuje czegoś nowego, podczas gdy bardziej ostrożny, wrażliwy kot będzie potrzebował czasu, aby się dostosować do nowej rutyny. Koty to wyjątkowe jednostki, które mają specyficzne dla gatunku potrzeby, wymagające zaspokojenia, aby mogły prowadzić szczęśliwe i zdrowe życie. Zasługują na to, by je rozumieć i dawać im możliwość podejmowania aktywności, które spełniają ich fizyczne i emocjonalne potrzeby. Koty to inteligentne stworzenia, które zazwyczaj preferują przewidywalne środowisko. Mogą być bardzo czułe, ciekawskie i skore do zabawy – na swój unikalny sposób – podkreśla dr Tammie King, behawiorystka zwierząt z Instytutu Nauki o Zwierzętach WALTHAM.

W kampanii „Koci Mrraj” wyróżniono pięć typów osobowości kotów w Polsce: aktywny, ciekawski, niezależny, skory do zabawy i rozpieszczony. Marka WHISKAS w swoim badaniu zapytała polskich opiekunów kotów, jak oceniają osobowość swojego kota. Najwięcej – 27 proc. ankietowanych – uznało, że ich kot posiada cechy kota rozpieszczonego. Co czwarty kot (26 proc.) nie wykazuje określonego typu osobowości i przejawia cechy kilku typów. Co piąty to kot niezależny (19 proc.), a podium zamyka kot ciekawski (16 proc.). Blisko co 10. kot to kot skory do zabawy (8 proc.), a 4 proc. kotów to koty aktywne.

– Siódmego sierpnia zaprosiliśmy wszystkich warszawiaków, tych, którzy mają koty i ich nie mają, tych, którzy lubią koty i chcą je poznać, do specjalnej strefy WHISKAS przed galerią handlową Arkadia w Warszawie. Podczas tego spotkania w strefie każdy mógł zrobić test osobowości swojego kota i być przeniesionym do jego digitalowej krainy szczęścia. W strefie WHISKAS można było porozmawiać z behawiorystką, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce i odpocząć w strefie chillout. Wszyscy opuszczający strefę dostali koci przysmak – podkreśla Marzena Ignaczak.

Test osobowości kota został opracowany we współpracy z dr Tammie King, behawiorystką zwierząt z Instytutu Nauki o Zwierzętach WALTHAM. Test dostarcza opiekunom cennych informacji pozwalających im lepiej zrozumieć swoje koty.

– Codzienne życie opiekunów z kotem jest na pewno dużo lepsze niż życie bez zwierząt, czyli bez swojego kota. Dzięki kotom my oczywiście mamy wiele obowiązków, ale mamy również bardzo dużo korzyści. Dzięki obecności zwierząt w naszych domach możemy doświadczać korzyści zarówno w obszarze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego – mówi Małgorzata Głowacka.

Zwraca uwagę na to, że zwierzęta pomagają radzić sobie w sytuacjach stresowych, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci, które emocjonalnie zyskują na obecności kota w domu. Wiele z nich traktuje go jako swojego powiernika i najbliższego towarzysza. Nie bez znaczenia jest również wpływ kotów na ich zdrowie fizyczne, w tym np. alergie.

– W dzisiejszych czasach co drugie dziecko w wieku szkolnym zmaga się z jakąś alergią na tzw. alergeny powietrznopochodne. Okazuje się, że dzięki obecności zwierząt w domach mamy niższe predyspozycje do tego, żeby taka alergia wystąpiła. Obecność zwierząt w naszych domach wspiera również nasz układ immunologiczny w walczeniu z różnego rodzaju wirusami czy bakteriami związanymi z powszechnie występującymi chorobami infekcyjnymi – wyjaśnia lekarka weterynarii.

