Jak w tłusty czwartek zjeść pyszne pączki?

Miejsca, w których szukać Paczek Niespodzianek z pączkami, m.in.: A. Blikle, Costa Coffee, So Coffe, Mod Donuts (Warszawa), a nawet stacje BP! To jednak tylko kilka nazw. Warto sprawdzić dostępność oferty w swoich miastach.

Co zrobić z nadmiarem pączków? Można je zamrozić, dzięki czemu tłusty czwartek potrwa jeszcze dłużej. Ważne, by ani jeden pączek się nie zmarnował!

O Too Good To Go:

Too Good To Go to firma wpływu społecznego, której misją jest inspirowanie do przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Jak powstało TGTG?

W 2016 roku grupa studentów była świadkiem wyrzucania świeżego jedzenia przez pracowników jednej z restauracji. Po chwili namysłu doszli do wniosku, że jedynym problemem tej żywności był fakt, że nie zdążyło się sprzedać. Opracowali proste rozwiązanie: aplikację, która pokazuje, gdzie występują niesprzedane posiłki w restauracjach, kawiarniach, sklepach aby lokalna społeczność mogła je uratować przed zmarnowaniem oraz cieszyć się pysznym jedzeniem nawet za ⅓ ceny wyjściowej.

Jak to działa?

Gdy sklepom, kawiarniom czy piekarniom zostaje za dużo jedzenia, chociażby ze względu na deszczową pogodę, sygnalizują to w naszej aplikacji. Użytkownicy szukają Paczek Niespodzianek, kupują je za świetną cenę (nawet ⅓ ceny wyjściowej) i odbierają z danego miejsca. Jedzenie nie zostanie zmarnowane, firmy minimalizują straty, a konsument cieszy się pysznym i pełnowartościowym posiłkiem.

Co znajduje się w paczkach?

To zawsze niespodzianka, bo nigdy nie możemy przewidzieć co znajdzie się w środku. Pewne jednak jest, że w tłusty czwartek w środku może być dużo pączków nawet za ⅓ ceny.

i Autor: Materiały prasowe TGTG

