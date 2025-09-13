Jak zrobić ser do naleśników? Użyj tych składników, a naleśniki będą tak dobre, że będziesz o nich marzyć każdego dnia

Sekret idealnego sera do naleśników tkwi w jakości składników i odpowiednich proporcjach.

Zamiast chudego twarogu, wybierz tłusty twarożek, który ma więcej smaku i gładszą strukturę.

Do twarogu dodaj pełnotłusty jogurt grecki lub śmietanę 12%, cukier i cynamon, a następnie utrzyj wszystko na gładką masę.

Dla urozmaicenia smaku, do farszu możesz dodać brzoskwinie lub śliwki.

Niby przygotowanie sera do naleśników to prosta sprawa, ale wiele osób nie ma pojęcia jak to zrobić. Sporo z nas uzna, że to banał, który nie wymaga tłumaczenia. Przecież każdy potrafi połączyć twaróg z cukrem i…no właśnie czym? Jeśli chcemy, by serowe nadzienie naleśników było aksamitne, ale nie totalnie gładkie jak w przypadku serka homogenizowanego, a do tego miało w sobie więcej smaku i aromatu, nie tylko słodkich nut, musimy sięgnąć po odpowiednie składniki.

Ser do naleśników. Jak zrobić twarogowy farsz pełen smaku?

Zanim zabierzemy się za łączenie składników, musimy skupić się na ich jakości. Odpowiedni twaróg to połowa sukcesu. Zamiast chudego klinka, wybierzmy tradycyjny tłusty twarożek, który ma gładszą strukturę i zdecydowanie więcej smaku. To właśnie tłuszcz sprawia, że czujemy znacznie więcej aromatów, a twaróg zyskuje gładkość. Żeby farsz był jeszcze pyszniejszy, dodajmy do niego pełnotłusty grecki jogurt lub śmietanę 12% (kostka twarogu, mały kubek jogurtu lub śmietany). Następnie dodajemy drobny cukier (ilość zależna od naszych upodobań) oraz szczyptę lub dwie cynamonu. Wszystko ucieramy na gładką masę. Do takiego farszu możemy dodać także pokrojone w kostkę i lekko podsmażone na maśle brzoskwinie lub śliwki. Na koniec mieszamy wszystkie składniki, próbujemy i ewentualnie dosypujemy cukier lub cynamon. Gotowym farszem smarujemy naleśniki.

