Jak zrozumieć kota? Praktyczny poradnik z okazji Międzynarodowego Dnia Kota

Miauczenie to tylko początek – koty mówią całym sobą. Każdy ruch ogona, drżenie wąsów czy spojrzenie, to część ich języka. Do tego dochodzą dźwięki i zapachy, którymi komunikują się między sobą. Kocia mowa ciała nie jest skomplikowana. Wystarczy trochę uważności, by zrozumieć, co futrzasty przyjaciel chce nam przekazać.

Co mówi do nas nasz kot?

„Miau” – ten jeden, prosty dźwięk, a tyle znaczeń. W kocim świecie to prawdziwy język emocji: może oznaczać prośbę o jedzenie, zaproszenie do zabawy albo po prostu chęć, aby ktoś w końcu otworzył te nieszczęsne drzwi. Choć miauczenie pojawia się już u najmłodszych kociąt, z czasem staje się narzędziem do komunikacji z ludźmi. Co ciekawe, dorosłe koty niemal nigdy nie miauczą do siebie, ten dźwięk zarezerwowany jest wyłącznie dla ich opiekunów. Każdy odgłos wydawany przez kota, niesie za sobą jakąś wiadomość – wystarczy uważnie słuchać, by nauczyć się rozumieć, co kot próbuje nam powiedzieć.

Kocie dźwięki to nie przypadkowe odgłosy, lecz wyraźny sposób komunikacji. Mruczenie oznacza spokój lub próbę samouspokojenia, syczenie – ostrzeżenie przed zagrożeniem, a warczenie to już sygnał gotowości do obrony. Prychnięcie informuje, że kot czuje się osaczony, plucie to desperacka forma obrony, a jęczenie – wołanie o pomoc lub wyraz silnej potrzeby.

Jak czytać kota od czubku nosa aż po ogon?

Choć dla nas, ludzi, najłatwiejsze do zrozumienia są słowa i dźwięki, koty porozumiewają się głównie... ciałem. Ich sygnały bywają subtelne, zmienne i trudne do wychwycenia, zwłaszcza w chwilach silnych emocji, takich jak strach, ciekawość czy napięcie. Ale gdy nauczymy się je odczytywać, zyskamy głębsze zrozumienie naszego pupila.

Ogon kota to niezwykle ekspresyjna część ciała, która może zdradzić więcej niż niejeden dźwięk. Gdy drga delikatnie – kot jest lekko napięty. Jeśli całość porusza się gwałtownie – czuje duże pobudzenie lub złość. Napuszony ogon, przypominający szczotkę, to sygnał „jestem gotowy do ataku”. Natomiast wysoko uniesiony z zawiniętą końcówką oznacza przyjazne nastawienie i radość.

Uszy kota poruszają się błyskawicznie, regulowane są przez ponad 30 mięśni. Ustawione do przodu – sygnalizują spokój i zainteresowanie. Uniesione pionowo – ciekawość. Drganie uszu może świadczyć o niepokoju, a płasko położone do tyłu – o strachu lub agresji. Gdy uszy „znikają” przy głowie, lepiej nie podchodzić – kot czuje się zagrożony i może zareagować obronnie.

Źrenice naszych pupili reagują nie tylko na światło, ale też na emocje. Szerokie i okrągłe oznaczają napięcie, stres lub ekscytację. Wąskie, szczelinowe – spokój lub koncentrację. Obserwując oczy w połączeniu z resztą ciała, możemy wyczuć, czy nasz kot jest zrelaksowany, czujny, czy może czuje się zagrożony.

Jedzenie jako język miłości – rola żywienia w relacji z kotem

Często zastanawiamy się, czy kot rozumie słowa, które do niego mówimy, czy jedynie reaguje na ton głosu. Badania japońskich naukowców wykazały, że koty rozpoznają swoje imię, nawet gdy woła je obca osoba. Co więcej, potrafią także zrozumieć ludzkie gesty, na przykład otwieranie lodówki czy szafki, jeśli kojarzą je z ulubionym przysmakiem.

A jeśli o przysmakach mowa, każdy kot zasługuje na coś pysznego także między posiłkami! Idealnie sprawdzą się tu Josera Crunchies. To chrupiące przekąski z kremowym nadzieniem, które łączą smak i funkcjonalność. Nie zawierają zbóż, sztucznych dodatków ani konserwantów, a wzbogacone są o witaminy, taurynę i błonnik, który pomaga ograniczać tworzenie się kul włosowych.

Josera Crunchies są dostępne w ośmiu apetycznych wariantach: Wołowina, Kurczak, Kaczka, Łosoś, Ser, Mleczny, Kocimiętka oraz Dental Care – z dodatkiem celulozy, która dzięki swojej strukturze może wspierać higienę kocich zębów.

Crunchies to smakowita nagroda dla każdego kota, dostępna w poręcznych opakowaniach 60 g lub w zestawie 6 x 60 g (opakowanie zbiorcze) w cenie 6,99 zł za sztukę. Produkty można kupić w sklepie internetowym josera.pl oraz w wybranych specjalistycznych punktach sprzedaży detalicznej.

Quiz osobowości. Jakim zwierzęciem jesteś? Odpowiedz na te pytania, a poznasz prawdę o sobie Pytanie 1 z 5 Co najbardziej lubisz jeść? Mięso Warzywa i owoce Słodycze Wszystko uwielbiam jeść Następne pytanie