Jaki jest wynik tego prostego równania? Internauci nie dowierzają, że wychodzi 5! Zagdaka matematyczna

W sieci pojawia się coraz więcej zagadek matematycznych, które dla wielu dorosłych mogą być podchwytliwe. Zwłaszcza jeśli nie pamiętają oni podstawowej wiedzy zdobytej w szkole. Wówczas rozwiązanie z pozoru banalnego równania może być nie lada wyzwaniem. Portal wp.pl zamieścił zagadkę matematyczną, która podzieliła internautów. Jak jest wynik tego prostego równania: 230 - 220 x 0,5 = ?. Jak ją rozwiązać, aby otrzymać poprawny wynik? Otóż zgodnie z zasadami matematyki, w pierwszej kolejności zajmujemy się mnożeniem, czyli 220 pomnożone przez 0,5 wynosi 110. Następnie przechodzimy do odejmowania, czyli od 230 odejmujemy 110 i wychodzi nam 120, które jest oczywiście wynikiem powyższego równania. Jednak jak się okazuje, ta zagadka ma jeszcze jedno poprawne rozwiązanie. Internauci nie dowierzają, że jest to 5!

Zagadka matematyczna podzieliła internautów

Oczywiście nie chodzi tu o zmianę w kolejności wykonywania działania. Na portalu X (dawniej Twitter) jeden z internatów również postanowił rozwiązać powyższe zadanie. "Być może nie uwierzycie, ale wynik równania to 5!" - napisał w swoim poście KJ Cheetham. Internauci nie zgadzają się z nim, a jednak okazuje się, że mężczyzna ma rację. Otóż wykrzyknik przy cyfrze oznacza silnię, a 5 silnia to właśnie 120, bo 5! to 1x2x3x4x5 = 120.

A maths meme that is actually funny rather than stupid:Solve carefully! 230 - 220 x 0.5 =You probably won’t believe it but the answer is 5!#maths— KJ Cheetham ❄️🔶 (@kj_cheetham) July 13, 2019