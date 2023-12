Jedno urządzenie, wiele powierzchni – Niech twój dom lśni na Święta!

Mój jest kawałek każdej podłogi

Zdecydowanym trendem w wykańczaniu mieszkań w ostatnich latach jest stosowanie na większości podłóg tego samego materiału. Tym samym gresy, mikrocement czy panele winylowe na dobre rozgościły się w naszych wnętrzach. Wciąż jednak w wielu domach znajdziemy podłogi wykonane z kilku materiałów, a każda z nich często wymaga innych technik czy akcesoriów do pielęgnacji i utrzymania ich w czystości.

Modułowy system do utrzymania czystości Kobold VK7 jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie! Wyposażony w zaawansowaną elektronikę i inteligentne oprogramowanie, a także wymienne przystawki dostosuje swoje parametry tak, by sprostać wyczyszczeniu każdej powierzchni. Przykład? Przystawka 2-w-1, która nie dość, że odkurza i myje podłogę w tym samym czasie, to dodatkowo dzięki możliwości wyboru spośród czterech różnych nakładek z mikrofibry: do delikatnych podłóg twardych (błękitna), do parkietu (biała), do podłóg twardych wrażliwych na wilgoć (biało-szara), a także uniwersalnej (biało-zielona) nasze podłogi, niezależnie od materiału, z jakiego zostały wykonane, będą lśnić i pozostaną we wspaniałej kondycji przez długi czas. Pielęgnację różnych powierzchni wspiera też Koboclean - płyn do mycia podłóg, występujący w trzech wariantach: uniwersalny, do parkietów, do podłóg drewnianych i olejowanych.

Mięciutkie i czyste

Czy w Twoim domu znajdują się dywany? Na nie też mamy sposób! Pamiętaj, że nieczyszczony dywan to siedlisko kurzu, alergenów i innych mikroorganizmów, szkodliwych dla człowieka. Z nimi rozprawi się elektroszczotka EB7. Ta przystawka dzięki silnym, obracającym się szczotkom gwarantuje dogłębne odkurzanie, a dzięki wychylnemu i obrotowemu przegubowi ułatwia poruszanie się po narożnikach. Co więcej, przemyślana konstrukcja szczotki zapobiega blokowaniu się urządzenia np. na frędzlach. Dzięki zaawansowanym ustawieniom można dopasować pracę urządzenia do rodzaju podłogi, a także dostosować do niej odpowiednią moc ssania oraz szybkość obrotów szczotki.

Meble? O nie też zadbaj przed Świętami!

Meble tapicerowane służą nam na co dzień, dlatego ich regularne sprzątanie jest niezwykle istotne. W okresie przedświątecznym kanapy, łóżka czy sofy również powinny zostać potraktowane ze szczególną troską. Do odkurzania tego typu powierzchni świetnie sprawdzi się Kobold wyposażony w przystawkę PB7. Dzięki niej tworzy się odkurzacz z elektroszczotką i specjalnym paskiem, który umożliwia noszenie urządzenia na ramieniu. To zdecydowanie ułatwia sprzątanie i pozwala sięgnąć w trudniej dostępne miejsca. Elektroszczotka dopasowana jest zarówno do płaskich powierzchni, jak i szczelin, dzięki czemu poradzi sobie z brudem nawet w trudnodostępnych, wąskich przestrzeniach. Przedświąteczne, gruntowne porządki to też dobry czas na wyczyszczenie materaca, na powierzchni którego gromadzi się nie tylko kurz, ale także wszelkiego rodzaju drobnoustroje i roztocza. Do jego wyczyszczenia będzie nam potrzebny specjalny proszek Lavenia, który należy równomiernie wetrzeć w materiał za pomocą końcówki do czyszczenia Kobold, poczekać aż preparat wyschnie, a następnie odkurzyć, zasysając proszek wraz z cząsteczkami brudu za pomocą końcówki ssącej. Z systemem do utrzymania czystości to niezwykle proste, a efekty oszałamiające!

Unieś wzrok i posprzątaj!

Lampy, karnisze, zasłony, półki przysufitowe… Kto pamięta o nich na co dzień? Od święta warto więc i te przestrzenie porządnie odkurzyć. Można wykorzystać do tego tradycyjne metody, a można też skorzystać z innowacyjnych urządzeń dostępnych na rynku. Kobold posiada w zestawie szereg przystawek, dzięki którym odkurzymy nawet te trudno dostępne przestrzenie i zakamarki bez konieczności korzystania z drabiny. Wąska końcówka poradzi sobie nawet z usunięciem kurzu spod listew, a przystawka Soft uprzątnie delikatne powierzchnie takie jak ekrany czy lampy.

Czas przed Świętami jest na wagę złota, możesz więc zyskać dodatkowe minuty i przed przybyciem gości skorzystać z możliwości robota sprzątającego Kobold VR7 , który samodzielnie odkurzy podłogi, podczas gdy ty dopieścisz stół i potrawy, by wszystko smakowało i wyglądało wyśmienicie!

i Autor: Materiały prasowe Kobold VK7

