Jedyna taka noc w roku. Gdzie i kiedy najlepiej oglądać noc spadających gwiazd w sierpniu?

Sierpniowe Perseidy, zwane „nocą spadających gwiazd”, to coroczne, wyczekiwane wydarzenie dla miłośników astronomii.

W tym roku obserwacja może być utrudniona z powodu niedawnej pełni Księżyca, ale wciąż jest szansa na dostrzeżenie najjaśniejszych meteorów.

Sprawdź, gdzie w Polsce znajdziesz najlepsze miejsca do podziwiania „deszczu meteorytów” i kiedy dokładnie wypadnie jego maksimum!

Każdego roku „noc spadających gwiazd” przyciąga tłumy. Niemal w każdej miejscowości organizowane są imprezy, z komentarzem astrologów i popularyzatorów nauki. Ciemne niebo i maksimum roju Perseidów wygląda zjawiskowo. Jednak w tym roku Preseidy będą najbardziej aktywne kilka dni po pełni Księżyca, a co zatem idzie mniej widoczne przez światło naszego naturalnego satelity. Na szczęście są w Polsce miejsca, w których będzie to mniej uciążliwe.

Gdzie i kiedy najlepiej oglądać noc spadających gwiazd w sierpniu?

Perseidy są jednym z najbardziej znanych, a zarazem regularnych rojów meteorów. Ich nazwa wywodzi się od konstelacji Perseusza, w której znajduje się tak zwany radiant roju, czyli miejsce, z którego wylatują meteory, nazywane często „spadającymi gwiazdami”. Romantyczną obserwację nocnego nieba warto zaplanować w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy wypada maksimum roju Perseidów. W ciągu godziny będzie można zaobserwować nawet sto „spadających gwiazd”. Częstotliwość ich występowania spowodowała, że zjawisko to określa się „deszczem meteorytów”. Niestety w tym roku maksimum roju zbiega się z pełnią Księżyca, która przypada na 9 sierpnia. Nasz naturalny satelita wciąż będzie bardzo jasny, co utrudni dostrzeżenie słabszych meteorów. Na szczęście mocniejsze, tzw. bolidy, które zostawiają za sobą świetliste smugi, wciąż będą widoczne. Najlepszy czas obserwacji zaczyna się 23:00 do wschodu Słońca. Dla lepszej widoczności warto też zadbać o miejsce wolne od miejskiego światła.

Perseidy 2025. Najlepsze miejsca do obserwacji w Polsce

Rój Perseidów będzie widoczny w całej Polsce, pod warunkiem bezchmurnego nieba. Jednak warto wybrać się do miejsc, w których niebo nie jest zanieczyszczone sztucznym światłem. Oto pięć miejsc w Polsce idealnych do obserwacji gwiazd:

Góry Izerskie (Sudety). W sercu Sudetów, w Górach Izerskich, znajdziesz Izerski Park Ciemnego Nieba. To unikalne miejsce słynie z wyjątkowo ciemnego nieba, wolnego od zanieczyszczenia świetlnego, co gwarantuje spektakularne widoki podczas roju Perseidów.

Bieszczady. Odległe i dzikie Bieszczady to raj dla miłośników nocnego nieba. Minimalne zanieczyszczenie świetlne, potwierdzone przez Park Gwiezdnego Nieba, tworzy idealne warunki do obserwacji gwiazd i meteorów.

Równina Drawska. Szerokie, otwarte przestrzenie Równiny Drawskiej w północno-zachodniej Polsce, w pobliżu Drawskiego i Drawieńskiego Parku Narodowego, oferują spokojne otoczenie i minimalne zanieczyszczenie światłem, idealne do podziwiania spadających gwiazd.

Polesie. Lasy, jeziora i bagna Polesia na wschodzie Polski to niezwykłe tło dla astroturystyki. Ciemne niebo Polesia, w naturalnym otoczeniu, gwarantuje niezapomniane wrażenia podczas obserwacji Perseidów.

Mazury. Kraina Tysiąca Jezior to nie tylko malownicze krajobrazy, ale i minimalne zanieczyszczenie świetlne. Otwarte przestrzenie i czyste niebo Mazur sprawiają, że to doskonałe miejsce na nocną obserwację Perseidów.

