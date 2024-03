i Autor: materiały prasowe IKEA

Coś dla czworonogów

Jedź, śpij, baw się i chowaj. Wyjątkowe akcesoria dla zwierząt

Koty i psy są podobne do nas – jedzą, śpią, bawią się, a czasem po prostu potrzebują kąta, w którym mogą odpocząć i kontemplować własne sprawy. Bez względu na to, co robią, linia IKEA UTSÅDD ułatwi im życie oraz sprawi, że będzie trochę bardziej komfortowe i znacznie bardziej zabawne.