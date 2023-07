Choć brzmi to zaskakująco, istnieją kraje, w których podczas podróży trzeba mieć przy sobie solidny zapas gotówki. W przeciwnym razie mimo pieniędzy na koncie, czy karcie kredytowej, nie będziemy w stanie zapłacić ani za usługi, ani za produkty w sklepie. Innymi słowy, pozostaniemy bez środków do życia. Co ciekawe, to nie tylko kraje z listy „najbardziej niedostępnych miejsc na ziemi”. Kiwi.com, firma traveltech i wyszukiwarka tanich lotów, obserwując podróżnicze trendy, tym razem wzięła pod lupę kraje, które rządzą się własnymi zasadami w zakresie płatności kartą czy wypłat z bankomatów.

Jedziesz na wakacje w te miejsca? Postaraj się o gotówkę. W wielu popularnych turystycznie krajach nie zapłacisz kartą, a bankomaty są rzadkością

Przygotowując się do podróży i planując pobyt, warto sprawdzić nie tylko lokalną walutę i jej przelicznik, ale również możliwości w zakresie płatności bezgotówkowych. Tak jest m.in. w Maroko. Prawdziwy raj dla miłośników muzułmańskiej architektury, suków i starych medyn, oferujący absolutnie wyjątkowe i często luksusowe doznania. Od tętniącego życiem Marrakeszu, przez piaszczystą Saharę, po smagane wiatrem plaże Essaouiry, Maroko obiecuje niezapomnianą podróż. Ponieważ Maroko to miejsce, w którym na pewno kupisz wiele ręcznie robionych, lokalnych pamiątek, takich jak ceramika, ręcznie tkane dywany, biżuteria i wiele innych, dobrze jest mieć przy sobie gotówkę. Bankomaty są rozsiane po całym kraju, w miastach, miasteczkach, a nawet mniejszych wioskach. Niezależnie od tego, czy targujesz się o tradycyjne dywany na suku, jesz tangine w lokalnej restauracji, czy rezerwujesz przejażdżkę na wielbłądzie po Saharze, nigdy nie jesteś zbyt daleko od wygodnego źródła gotówki. Jednak kiedy zboczysz z utartego szlaku, będzie to znacznie trudniejsze. Małe sklepy raczej nie akceptują kart, a w bankomatach często brakuje gotówki. Dlatego dobrze jest mieć przy sobie trochę pieniędzy na pokrycie nagłych lub nieplanowanych wydatków. Jak podaje Kiwi.com, najtaniej do Maroka można dostać się z Warszawy do Marakeszu, ceny biletów zaczynają się już od 213 zł.

Wakacje 2023. Gdzie nie zapłacisz kartą? Tutaj lepiej mieć gotówkę

Indonezja

Archipelag wysp Gili, znajdujący się niedaleko Bali, który ostatnio stał się bardzo popularny wśród turystów, jest bardzo doskonałym przykładem tych miejsc, w których kultura płacenia gotówką jest absolutnie powszechna. Na niektórych z wysp nie ma ruchu samochodowego – dostępne są tylko rowery, hulajnogi albo dorożki. Szczyt sezonu charakteryzuje się tłumami turystów, z których wielu śpi na plaży lub na dziko, z powodu braku wolnych pokoi. Gdy na miejscu dostępny jest tylko jeden lub dwa bankomaty, wypłacanie gotówki nierzadko graniczy z cudem. Dlatego Kiwi.com zaleca regularne wypłacanie gotówki co kilka dni, kiedy tylko jest to możliwe. Na Gili najlepiej dostać się z Bali (lot do Denpasar), a potem motorówką prosto na jedną z wysp: Gili Air, Gili Trawangan, Gili Meno. Koszt przelotu z Katowic do Denpasar zaczyna się od 1 385zł.

Iran

Choć polskie MSZ, ze względów bezpieczeństwa, odradza podróże do Iranu, to fani orientu coraz częściej decydują się na podróż do tego kraju. Perska kultura, sztuka, architektura, a także lokalna gościnność co roku przyciągają turystów z całego świata, którzy najczęściej udają się do Isfahanu czy Shiraz, ale również Kaszanu i Jazdu. Iran nadal pozostaje destynacją dość niszową, ze względu na panujące prawo szariatu, które dla turystów oznacza choćby nakaz zakrywania ciała i głowy (kobiety) czy segregację płci w miejscach publicznych, nie wspominając o wysokich temperaturach, które latem osiągają 50 stopni. Z drugiej strony, dzięki temu, z pewnością nie będziemy cierpieć na stanie w długich kolejkach, w upale i tłumie. Iran jest przyjazną destynacją dla domowego budżetu -za doskonałe warunki i usługi zapłacimy rozsądne pieniądze. Warto pamiętać, by podróżując do Iranu zabrać ze sobą gotówkę. Z lokalnych bankomatów jej nie wypłacimy, nie uda nam się również dokonać płatności bezgotówkowej, za pomocą kartą. Najlepiej mieć przy sobie euro lub dolary i regularnie wymieniać w lokalnych kantorach. Jak informuje Kiwi.com za lot do stolicy, Teheranu, zapłacimy już od 495 zł.

Tuvalu

Tuvalu to wyspiarskie państwo położone na Oceanie Spokojnym, położone w Oceanii, w połowie drogi między Hawajami a Australią, całkiem niedaleko od Fidżi. Dawniej znane jako Wyspy Ellice. Podobnie jak Malediwy, słynie ze szmaragdowych wód, pięknej rafy, rajskichwidoków i plaż. To zdecydowanie jedno z tych miejsc, do których trudno dotrzeć, a główną barierą jest dość wysoki koszt lotu. Ci, którzy zdecydują się tam dotrzeć, powinni pamiętać, że w Tuvalu, a na pewno w Funafuti, gdzie znajduje się stolica, nie ma bankomatów. Jest jednak oddział banku, w którym można otrzymać pożyczkę gotówkową i wymienić ją na gotówkę. Jeśli marzysz o podróży na Tuvalu, sprawdź najtańsze opcje lotów. Wybierając się w podróż w październiku, za bilet lotniczy zapłacimy od 6 339 zł.

Filipiny. Czy na Filipinach lepiej jest używać kart, czy gotówki?

Filipiny to grupa w sumie około 7641 wysp podzielonych na trzy główne: Luzon, Visayas i Mindanao. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc w Azji, znane z egzotycznych plaż, wulkanów, lasów i wyjątkowej lokalnej kultury. Poza tym Filipiny zasłynęły z rosnącej liczby ośrodków jogi, w których można „wyrzeźbić” ciało i umysł oraz uciec od codziennej rutyny. Jeśli chodzi o metody płatności, warto pamiętać, że kartą kredytową lub debetową można posługiwać się w większych miastach oraz w głównych kurortach turystycznych. Niektóre bankomaty akceptują międzynarodowe karty kredytowe i debetowe, w sklepach również nie powinno być problemu. Natomiast, jeśli zdecydujecie się pojechać nieco dalej opuścić większe miasta, zdecydowanie lepiej zabrać ze sobą wystarczającą ilość środków, oczywiście w miejscowej walucie filipińskie peso (PHP). Z Polski na Filipiny najlepiej będzie wybrać lot z Warszawy do Manili. Jak informuje Kiwi.com, najtańsze bilety zaczynają się od 982zł.

ZOBACZ TEŻ: Ceny wakacji 2023 w Chorwacji. Tanio już było. Chorwaci podnoszą ceny, bo „turyści i tak przyjadą”. Sprawdź, ile kosztują wczasy w kraju uwielbianym przez Polaków

Sonda Za granicą płacisz kartą, czy gotówką? Jeśli tylko można, płacę kartą Zawsze gotówka Różnie. Czasami kartą, czasami gotówką