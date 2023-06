Przenieś kuchnię pod chmurkę. Jedzenie w plenerze to jest to!

Wakacje 2023 w Chorwacji będą droższe o około 15 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Jeden z najpopularniejszych wśród Polaków urlopowych kierunków, jeszcze kilka lat temu był atrakcyjny cenowo. Za niewielką kwotę można było wypocząć nad Adriatykiem. Gwarancja pogody, piękna przyroda, smaczna kuchnia i bliska odległość od Polski sprawiały, że nasi rodacy tłumnie wyjeżdżali na wczasy do Chorwacji. I chociaż od jakiegoś czasu ceny w popularnych kurortach rosną w zawrotnym tempie, to w tym roku letni urlop spędzi tam co piąty Polak wyjeżdżający za granicę.

Wakacje 2023. Ile kosztują wczasy w Chorwacji? „Podnosimy ceny, bo i tak przyjadą”

Eksperci portalu Rankomat.pl przy współpracy z youtuberami z kanału „Prawdziwa Chorwacja” sprawdzili ceny wyżywienia i noclegów w 2023 roku w popularnych kuratoriach Dalmacji Środkowej i Półwyspu Pelješac. Analitycy zauważają, że po zmianie waluty z kun na euro przedsiębiorcy zaokrąglają ceny, by wizualnie „uatrakcyjnić” cenę. „Przykładowo bilet wstępu, który przed przejściem na euro kosztowało 70 kun, czyli około 9,3 euro, został zaokrąglony do pełnych 10 euro” – tłumaczą eksperci. Z analiz wynika także, że ceny wyżywienia i produktów spożywczych w Chorwacji wzrosły o 15 proc. w porównaniu do ubiegłorocznych wakacji.- „Ceny wyżywienia i produktów spożywczych w Chorwacji wzrosły w porównaniu do ubiegłorocznych wakacji. Zestawienie rachunków z popularnej także w Polsce sieci sklepów Lidl pokazuje, że ceny podstawowych artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych wzrosły o 15%. Jest to zgodne z oficjalnymi danymi statystycznymi, które szacują wzrost cen w grupie żywność i napoje o 15,7%. Podobnych cen można spodziewać się w znanej chorwackiej sieci Konzum. Różnice między poszczególnymi produktami w obu sklepach wahają się w granicach 10 centów. Potwierdza to badanie przeprowadzone w Orebiću, Metkoviću, Trogirze, Omiszu i na Hvarze” – czytamy w raporcie. Analitycy podkreślają jednak, że wpływ na wysokość cen ma także lokalizacja. - „W obleganych, popularnych strefach, jak na przykład Orebić, na głównej ulicy, filiżanka espresso kosztuje 1,60 euro (przed rokiem 1,20 euro). Z kolei w Omiszu, przy ruchliwej trasie, z dala od morza, tę samą filiżankę napoju kupić można już 50 centów taniej. Podobnie jest w przypadku cen w restauracjach. Im bliżej starówki i atrakcji turystycznych, tym cena wyższa. W typowych wakacyjnych lokalizacjach, jak Makarska, Baśka Voda, Brela, Omisz, czy Orebić, różnica cen analizowanych dań (kalmary i pizza capricciosa) waha się w okolicy kilku euro względem poprzedniego roku”. Co ciekawe, Chorwaci nie obawiają się, że wysokie ceny odstrasza turystów. Być może wysoki koszt wakacji zniechęci Polaków, ale dla podróżnych z Europy Zachodniej nie będzie to problem. W rozmowie w youtuberami z kanału Prawdziwa Chorwacja, poza kamerą, przedsiębiorcy przyznają, że podnoszą ceny, bo mogą. „Turyści i tak przyjadą” – tłumaczą.

Ceny noclegów w Chorwacji w 2023 wyższe. O ile więcej wydamy na wakacje?

Z analiz wynika, że ceny noclegów w Chorwacji wzrosły średnio o 20 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Doba w prywatnym apartamencie na wyspie Hvar kosztuje blisko 10 euro więcej niż w poprzednim sezonie. - „W niektórych miejscach nocleg jest droższy nawet o 100% w odniesieniu do 2022 roku. W Splicie ten sam standard zakwaterowania (w hotelu 3-gwiazdkowym, za 1 dzień pobytu, dla dwóch osób ze śniadaniem), w tym roku jest droższy o 70 euro” – zauważają eksperci.

Chorwacja 2023 samochodem. Ile kosztuje dojazd?

Chorwacja to jeden z tych krajów, do których Polacy chętnie przyjeżdżają samochodem. W wakacje 2023 może być podobnie. Nic dziwnego, bo niezależnie od tego, skąd startujemy, nad Adriatyk dojechać możemy w 10 do 18 godzin. A podróż własnym autem daje także poczucie niezależności – możemy wyjechać, kiedy chcemy i zabrać tyle rzeczy, ile zmieści się do samochodu. Analitycy sprawdzili także, ile w 2023 roku kosztuje dojazd do Chorwacji. „Podróż z Polski w jedną stronę wynosi około 1 000 zł” – informują eksperci. Więcej o tym, jak i czym dojechać na wakacje w Chorwacji piszemy TU.

