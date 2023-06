Czy kobiety stoją za sterami biznesu? Trwa nabór do konkursu Lidl Fair Pay

Podczas gdy wiele osób wciąż zastanawia się, gdzie pojechać na wakacje 2023, spora część Polaków ma już gotowe plany urlopowe. Wykupione bilety i jasno określone zasady zwiedzania. Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com mimo wysokich cen i inflacji, Polacy nie zamierzają zrezygnować z podróżowania. Analizy wskazują, że najwięcej użytkowników, którzy rezerwacji dokonali do 12 czerwca b.r., na urlop uda się jeszcze w czerwcu (12 i 19 czerwca), a także w lipcu.

Polacy jadą na zagraniczny urlop. Oto TOP 5 kierunków na wakacje 2023

Jak wynika z danych przekazanych przez Kiwi.com, ponad 50 proc. badanych Polaków zamierza spędzić wakacje 2023 za granicą i odwiedzić przynajmniej jedno miejsce, w którym nigdy nie byli. 28 proc. ankietowanych planuje wyprawę do mniej popularnych regionów, by spędzić zagraniczny urlop z dala od tłumów. Na liście TOP 5 najczęściej wybieranych przez polskich użytkowników na cel podróży znalazły się Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja i Francja.

Wakacje 2023. Ile wydamy na bilety i do jakich miast lecimy?

Jak podają eksperci, w wakacje 2023 średnia cena biletu lotniczego wynosi 127 euro (około 565 zł), czyli o 20 euro (około 89 zł) więcej niż w ubiegłym roku. Specjaliści Kiwi.com podkreślają jednak, że kupujący bilet lotniczy na trzy tygodnie/dwa miesiące przed planowaną podróżą, średnio zapłacą za niego 85 euro (378,32 zł). Ponadto z badań wynika, że Polacy najczęściej na wakacyjny urlop wyruszą z lotnisk w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Najpopularniejsze miejsca podróży to Londyn, Rzym, Mediolan i Paryż. Jak wskazują analitycy „lotniska w Modlinie i Katowicach oferują loty w bardzo konkurencyjnych cenach, nierzadko kilkakrotnie niższych niż na przykład na stołecznym Okęciu”.

Wakacje 2023 za granicą. Czym kierują się Polacy?

Przy wyborze miejsca na wakacje 2023 Polacy kierują się przede wszystkim finansami. Z analizy Kiwi.com wynika, że budżet to jeden z kluczowych kryteriów, który wpływa na wybór kierunku podróży dla prawie 60 proc. ankietowanych. Czynnik ekonomiczny jest szczególnie istotny dla kobiet (64 proc.), mężczyźni przykładają do niego mniejszą wagę (55,3 proc.). Coraz więcej decyduje się także na dłuższy urlop trwający nawet dwa tygodnie. Ponadto jedną z najważniejszych atrakcji na miejscu wakacyjnego wypoczynku jest lokalna tradycja kulinarna. Z zestawienia wynika, że niemal 69 proc. respondentów z Polski szuka ciekawych miejsc, oferujących pyszne, lokalne jedzenie. Co trzeci z badanych planuje uwiecznić potrawy na zdjęciu i podzielić się nim w mediach społecznościowych (ponad 32 proc).

