Wakacje w Chorwacji 2023? Jak dojechać? Pociąg, samolot, samochód i autobus. Eksperci mają ważne wskazówki

Chorwacja to jeden z tych krajów, do których Polacy chętnie przyjeżdżają samochodem. W wakacje 2023 może być podobnie. Nic dziwnego, bo niezależnie od tego, skąd startujemy, nad Adriatyk dojechać możemy w 10 do 18 godzin. A podróż własnym autem daje także poczucie niezależności – możemy wyjechać, kiedy chcemy i zabrać tyle rzeczy, ile zmieści się do samochodu. Jednak to nie jedyny środek transportu. Pracownicy ambasady RP w Zagrzebiu wzięli pod lupę wszystkie możliwości dojazdu do Chorwacji. „Celebrytom płacą za lokowanie produktów, ale my nie jesteśmy celebrytami. Jest też zasada uczciwej konkurencji i równorzędnego traktowania przedsiębiorców i nazw konkretnych przewoźników podawać nie będziemy” – czytamy na FB Ambasady.

Wakacje w Chorwacji 2023 samochodem. Jak dojechać? Gdzie tankować i kupić winiety?

Polscy dyplomaci zwracają uwagę, że dojazd samochodem z Polski do Chorwacji wciąż jest najpopularniejszym wyborem naszych rodaków. - „Samochód. „Królowa matka” wśród wszelkich rodzajów środków transportu do Chorwacji. Ten środek lokomocji jest przez rodaków wybierany najchętniej” – piszą na FB i dodają - „Chorwacja będzie popularnym miejscem wyjazdów turystycznych Polaków na tegoroczną majówkę (dni wolne od pracy dobrze się układają) zwłaszcza samochodem. Wejście Chorwacji do Schengen oznacza brak korków na granicy (zwłaszcza słoweńsko-chorwackiej na przejściu gr. Gruškovje - Macelj), ale latem już 1 kilometr dalej stworzą się potężne korki, bo tam jest wjazd na autostradę A2 i wszyscy muszą stanąć w celu pobrania biletów”- tłumacza dyplomaci. Ponadto pracownicy ambasady radzą wziąć także pod uwagę dzień i godzinę przyjazdu. W piątkowe i sobotnie wieczory wjazd na autostradę w Zagrzebiu (Lučko), zazwyczaj jest zakorkowany głownie przez mieszkańców Zagrzebia oraz kierowców jadący od strony Węgier. Dlatego latem lepiej wybrać boczne drogi z Leibnitz w Austrii - tuż przed granicą ze Słowenią. - „Omija się wtedy autostradę w Słowenii (ok. 45 minut jazdy przez cały kraj). Cena winiety słoweńskiej jest wysoka, a większość podróżnych musi ją kupić na miesiąc, bo zwykła 7 dniowa nie wystarczy przy np. wyjeździe na 5 dni roboczych i dwa weekendy na dojazd i powrót. Powrót na autostradę w miejscowości Jastrebarsko lub Karlovac. Latem na objazd traci się ok. godziny, ale w przypadku korków na bramce przy wjeździe do Chorwacji i korkach w Zagrzebiu tym sposobem zyskuje się ok. 2 godziny. W sezonie korki na autostradzie A1 potrafią ciągnąć się od Zagrzebia aż do Karlovca właśnie. Dodatkowym plusem korzystania z objazdu jest możliwość zatankowania tańszego paliwa, bo na autostradzie cena jest zawsze najwyższa” – czytamy na FB ambasady RP w Zagrzebiu. Eksperci zwracają także uwagę, że korków można spodziewać się także przy wjazdach na przeprawy promowe. Dobrą wiadomością jest jednak otwarty w ubiegłym roku most na półwysep Pelješac, dzięki któremu można ominąć terytorium Bośni i Hercegowiny jadąc np. do Dubrownika.

Informacje drogowe można śledzić na bieżąco na stronie chorwackiego autoklubu lub w aplikacji HAK.

Winiety najlepiej kupić elektronicznie:

czeska: www.edalnice.cz;

austriacka: www.asfinag.at;

słoweńska: https://evinjeta.dars.si/pl/jak-kupic-e-winiete;

węgierska: https://ematrica.nemzetiutdij.hu/;

słowacka https://eznamka.sk/pl.

„Przy zakupie winiety austriackiej, jako osoba prywatna należy dokonać zakupu na minimum 14 dni przed datą planowanego wyjazdu. Zasady tej można uniknąć w prosty sposób, zaznaczając pole, że kupuje się winietę jako przedsiębiorca – wtedy winieta jest ważna od wskazanego przez siebie dnia (może być natychmiast)”- radzą eksperci.

Wakacje w Chorwacji 2023 autobusem. Ile trwa podróż?

W Wakacje wiele firm autokarowych oferuje specjalne trasy do Chorwacji. Miedzy innymi do Splitu czy Zagrzebia. Za przejazd autobusem z Warszawy do Splitu zapłacimy około 300 - 600 zł. Wszystko zależy od daty i przewoźnika. „Podróż (np. z Warszawy ) do Splitu trwa około 20 godzin. Wadą jest zakończenie podróży w centrum miasta, co dla większości wybierających się nad morze oznacza konieczność przesiadki lub wynajęcia auta"- czytamy na FB ambasady RP w Zagrzebiu.

Wakacje w Chorwacji 2023 pociągiem. Jak dojechać?

Choć w ubiegłym roku czeski RegioJet mia l uruchomić bezpośredni pociąg z Krakowa do Splitu, to niestety nic z tego nie wyszło. Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie w wakacje 2023. Dlatego najlepsza opcją podróży koleją do Chorwacji jest dojazd do czeskiej Pragi, skąd starują pociągi do Rijeki i Splitu. „W sezonie letnim najprostsze są połączenia z Czech (z innych krajów też, ale to już baaardzo długa podróż). Wadą tego rozwiązania jest konieczność przesiadki i zakończenie podróży w centrum miasta, a większość wybiera się nad morze, a nie na city tour. Zaletą jest możliwość w miarę wygodnego podróżowania, możliwość rozprostowania nóg w czasie podróży i zabrania stosunkowo dużej liczby bagażu. Jest też wiele osób, które nie znoszą latania samolotem i to jest dla nich rozsądna opcja. Czas podróży (w zależności od miejsca startu w Polsce) to około doby" - tłumaczą pracownicy ambasady w Zagrzebiu.

Wakacje w Chorwacji 2023 samolotem. Na co zwrócić uwagę?

Podróż do Chorwacji samolotem to alternatywa dla długich godzin w samochodzie. Kto ceni sobie czas może wybrać właśnie taka formę podnóży. Wystarczy 1,5 godziny, by z Polski przenieść się do Chorwacji. W ubiegłym roku LOT uruchomił mnóstwo nowych połączeń m.in. z Warszawy i Zielonej Góry. Ale w sezonie letnim bogata ofertę maj a także tanie linie takie jak Ryanair czy WizzAir. „Niezależnie od przewoźnika zwróćcie uwagę na fakt, że bilet często pozwala na zabranie ze sobą tylko bagażu podręcznego (kabinowego). Zabranie większego bagażu (rejestrowanego) wiąże się z dodatkową opłatą i najlepiej zrobić to wraz z kupnem biletu. Sprawdźcie to przed podróżą, żeby nie było przykrej finansowo niespodzianki na lotnisku. W planowaniu podróży weźcie też pod uwagę, że dojazd z lotniska do miasta, hotelu, plażę wiąże się z dodatkowymi opłatami (shuttlebus, taxi). Bywa, że konkretny lot jest odwoływany (bardzo rzadko z przyczyn technicznych) z powodu złych warunków atmosferycznych (zwłaszcza Dubrovnik i Split). Czytajcie informacje przy zakupie biletów. Bardzo często (zwłaszcza u tanich przewoźników) przewoźnik nie ma obowiązku znalezienia Wam rejsu zastępczego i/lub hotelu. W takim przypadku nocleg należy zorganizować sobie na miejscu i to we własnym zakresie, a potem wystąpić o zwrot pieniędzy do przewoźnika. Wielu z podróżnych w takiej sytuacji dzwoni do nas. Miło się z Wami rozmawia, ale musicie pamiętać, że nie mamy ani swoich samolotów (zresztą jak jest zła pogoda to i tak nic nie lata) ani miejsc noclegowych (o które w sezonie turystycznym w Dubrovniku czy Splicie jest naprawdę bardzo trudno). Pomijamy fakt, że dojazd autem z Zagrzebia do Dubrovnika trwa wiele godzin - uczulają polscy dyplomaci.

Wakacje 2023 w Chorwacji. Ważne zmiany dla turystów

Wakacje 2023 w Chorwacji tym razem rozliczymy w euro. Od 1 stycznia kraj nad Adriatykiem dołączył do strefy euro. „Przypominamy też, że od 1 stycznia 2023 r. walutą obowiązującą w Chorwacji jest EURO. W razie, gdy zostały Wam kuny z poprzednich wyjazdów do Chorwacji, możecie je wymienić tylko w banku lub na poczcie"- przypomina ambasada RP w Zagrzebiu. Dodajemy, że wraz z nadejściem 2023 roku Chorwacja przystąpiła także do strefy Schengen, a to oznacza koniec kontroli i sprawdzania paszportów na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.

ZOBACZ TEŻ: Tak upolujesz tanie loty na wakacje 2023. Sprytne rady na to, jak oszczędzać na podróże i w podróży

Sonda Wakacje 2023 w Chorwacji. Jesli się wybierasz, to który na środek transportu się zdecydujesz? Samochód Samolot Autobus Pociąg