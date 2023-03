Jej skóra ropieje i tworzą się rany na całym ciele. Przez to musiała odejść od swojego chłopaka

The Mandalorian sezon 3. Kiedy nowe odcinki? Wszystko, co musisz wiedzieć zanim włączysz kolejny rozdział

Jak napisał portal uroda.abczdrowie.pl Nicole Mackenzie to 26-latka pochodząca ze Szkocji. Kobieta od długich lat boryka się z egzemą, czyli stanem zapalnym skóry. Na jej ciele pojawi się świąd i zaczerwienia. W końcu, po długich rozmyślaniach Mackenzie zdecydowała się wprowadzić do swoje rutyny maść ze sterydami. Niestety, zamiast oczekiwanej poprawy, było jeszcze gorzej. Jak przyznała kobieta, maść niemalże wyżarła jej skórę, a ciało wyglądało jak poparzone. Wszechobecne rany uniemożliwiły jej normalne funkcjonowanie i sprawiał wiele bólu. Kobieta całe dnie spędza na aplikacji kremów nawilżających, robi to dosłownie co pół godziny. Dodatkowo, aby złagodzić objawu i zatrzymać wodę w skórze owija się folią. Jak podał portal uroda.abczdrowie.pl jest stan fachowo nazywany jest zespołem objawów po odstawieniu sterydów miejscowych. - Nie mogę nosić zwykłych ubrań na co dzień. Od października chodzę w piżamie. Każde ubranie, takie jak dżinsy i koszulka po prostu ranią moją skórę. Czuję wtedy wielki ból - mówi Nicole. Dziewczyna z uwagi na swój stan musiała wyprowadzić się od swojego chłopaka i ponownie zamieszkać z matką.

